चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में फायरिंग; 19 साल के नैतिक की मौत, दोस्तों के बीच पुरानी दुश्मनी का एंगल आया सामने

चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में गुरुवार को हुई फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. गोलीबारी में 19 वर्षीय नैतिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक और एक ऑटो-रिक्शा चालक घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश इस वारदात की वजह नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि स्कूल के दिनों से जुड़े विवाद के चलते यह घटना हुई. मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है तथा पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

सेक्टर-22 में चली गोलियां

NDTV को पुलिस की ओर मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर-22 में दो युवकों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई. घटना के दौरान एक ऑटो-रिक्शा चालक भी गोली लगने से घायल हो गया. गोली लगने के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 19 वर्षीय नैतिक को मृत घोषित कर दिया गया. दूसरे घायल युवक और ऑटो चालक का उपचार जारी है.

पुरानी रंजिश का एंगल आ रहा है सामने

सेक्टर-17 थाना प्रभारी (SHO) सुदेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर-44 में दोस्तों के एक समूह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि संबंधित युवकों के बीच स्कूल के समय से ही मनमुटाव और रंजिश चली आ रही थी. पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी दोनों की उम्र लगभग समान है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

फॉरेंसिक टीम जुटा रही सबूत, जांच जारी

घटना की सूचना मिलने के बाद केंद्रीय फॉरेंसिक (CFSL) टीम मौके पर पहुंची. टीम घटनास्थल से सैंपल और सबूत जुटा रही है. फॉरेंसिक रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जांच में अहम भूमिका निभाएंगे. पुलिस ने मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार आरोपी और घटना से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

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