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'प्रदर्शनकारियों से आया बातचीत का प्रस्ताव'.. जेपी नड्डा ने बताया सीजेपी नेताओं ने दी लिखित याचिका

सीजेपी नेताओं ने आज केंद्र सरकार के मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की. सीजेपी के दो नेताओं ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों की सूची सौंपी.

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'प्रदर्शनकारियों से आया बातचीत का प्रस्ताव'.. जेपी नड्डा ने बताया सीजेपी नेताओं ने दी लिखित याचिका
जेपी नड्डा से मिलते सीजेपी के नेता (फोटो- एक्स)
  • सीजेपी नेताओंं और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बीच हुई बातचीत
  • जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से आया बातचीत का प्रस्ताव
  • नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वो धरना समाप्त करें
जेपी नड्डा के साथ बातचीत का आगे क्या नतीजा निकला?
नई दिल्ली:

सीजेपी के प्रदर्शनकारी नेताओं से बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात की. सीजेपी नेताओं नड्डा से मिलकर अपनी मांगों की सूची भी सौंपी. इस बीच, नड्डा ने एक्स पोस्ट करके बताया कि बातचीत का प्रस्ताव प्रदर्शनकारियों की तरफ से आया था. उन्होंने बताया कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में चल रही है. गौरतलब है कि नीट परीक्षा लीक मामले में सीजेपी पिछले कई दिन से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. आज सीजेपी का संसद मार्च का प्लान था. 

नड्डा से सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुषोत रांका ने मुलाकात की. गौरतलब है कि इस मुलाकात से पहले जंतर-मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प भी हुई. पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी भांजी. इस बीच जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अब सीजेपी आगे क्या कदम उठाती है इसपर सबकी नजरें हैं. 

बताया जा रहा है कि सरकार सीजेपी नेताओं से मुलाकात पर आधिकारिक बयान जारी कर सकती है. प्रदर्शनकारियों बड़ी संख्या में आज संसद घेराव के लिए जा रहे थे. इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया. 

जेपी नड्डा का भी एक्स पोस्ट 

जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11 बजकर 50 मिनट से ही हमारी बातचीत जारी है. उन्होंने कहा कि ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई. उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई. मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें.

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