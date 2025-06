PM मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश मंत्री, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जताया समर्थन

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने शनिवार को यहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के प्रति ब्रिटेन की गहरी रुचि को रेखांकित किया और 22 अप्रैल के पहलगाम हमले की निंदा की तथा सीमापार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए समर्थन जताया.

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मिलकर प्रसन्नता हुई. हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता हूं, जिसे हाल ही में संपन्न एफटीए ने और मजबूत किया है. सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना करता हूं."

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते और दोहरे योगदान सम्मेलन के सफल समापन पर संतोष व्यक्त किया और दोनों पक्षों द्वारा रचनात्मक सहयोग की सराहना की, जिसके कारण यह मील का पत्थर हासिल हुआ.

प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती गति का भी स्वागत किया और भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के गहराने पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के तहत निरंतर सहयोग का स्वागत किया और विश्वसनीय और सुरक्षित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने की इसकी क्षमता का उल्लेख किया.

Pleased to meet UK Foreign Secretary Mr. David Lammy. Appreciate his substantive contribution to the remarkable progress in our Comprehensive Strategic Partnership, further strengthened by the recently concluded FTA. Value UK's support for India's fight against cross-border… pic.twitter.com/8PDLWEwyTl