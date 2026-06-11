पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) में भगदड़ मची है. पार्टी के दो तिहाई से अधिक विधायक और सांसद बागी तेवर अपना चुके हैं. विधायक और सांसदों का भाजपा नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है. बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे ऋतब्रत बनर्जी ने 64 विधायकों का समर्थन पत्र होने का दावा किया है. दूसरी ओर टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट सामने आ गई है. जिसमें सयोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, युसूफ पठान जैसे नाम भी शामिल हैं. बंगाल में टीएमसी में मची इस भगदड़ के साथ-साथ मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने को लेकर भी बड़ा सियासी हलचल मचा है. देश-दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े पल-पल के अपडेट जानें NDTV इंडिया के इस लाइव ब्लॉग के साथ.



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