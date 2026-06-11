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34 minutes ago
नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) में भगदड़ मची है. पार्टी के दो तिहाई से अधिक विधायक और सांसद बागी तेवर अपना चुके हैं. विधायक और सांसदों का भाजपा नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है. बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे ऋतब्रत बनर्जी ने 64 विधायकों का समर्थन पत्र होने का दावा किया है. दूसरी ओर टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट सामने आ गई है. जिसमें सयोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, युसूफ पठान जैसे नाम भी शामिल हैं. बंगाल में टीएमसी में मची इस भगदड़ के साथ-साथ मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने को लेकर भी बड़ा सियासी हलचल मचा है. देश-दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े पल-पल के अपडेट जानें NDTV इंडिया के इस लाइव ब्लॉग के साथ. 

Breaking News Live Updates:

Jun 11, 2026 12:14 (IST)
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नीति आयोग की बैठक शुरू, PM मोदी बोले- 'केंद्र-राज्य के प्रयास से विकसित भारत का लक्ष्य करेंगे साकार'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं. पीएम मोदी ने मीटिंग की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा- नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक की अध्यक्षता. सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित होकर, हम भारत की विकास यात्रा को गति देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. 'विकसित भारत' के हमारे साझा विज़न को साकार करने में केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयास अहम भूमिका निभाएंगे.

Jun 11, 2026 09:13 (IST)
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पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक, कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल

राजधानी दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक होगी. पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, केरल के सीएम वीडी सतीशन सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं.

Jun 11, 2026 08:04 (IST)
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फरीदाबाद में एनकाउंटर के बाद करीब 30 केसों का आरोपी कुख्यात बदमाश गिरफ्तार

हरियाणा के फरीदाबाद में बीती रात पुलिस ने एनकाउंटर में एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया. एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने बदमाश के पास से एक देसी पिस्टल और कई कारतूस जब्त किए है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश पर 30 से ज्यादा केस दर्ज थे. 

Jun 11, 2026 07:42 (IST)
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सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने PM मोदी को दी बधाई, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का मोदी के नाम बना रिकॉर्ड

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट किया, "भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई. यह उपलब्धि वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है. मैं सिंगापुर-भारत संबंधों को मजबूत करने और हमारे लोगों के लिए अवसर पैदा करने के लिए हमारी करीबी साझेदारी को जारी रखने के लिए उत्सुक हूं."

Jun 11, 2026 07:20 (IST)
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मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा नामांकन रद्द होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश से उनके राज्यसभा नामांकन को खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. याचिका में तत्काल सुनवाई की मांग की गई है, जबकि इस मामले पर चुनाव आयोग के फैसले का अभी भी इंतजार है.

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