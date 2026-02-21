कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ BJP ने खोला मोर्चा, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हल्ला बोल

दिल्ली में चल रहे AI समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलैस प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. इसके खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है. इस प्रदर्शन में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे हैं. बीजेपी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली के मानसिंह रोड पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है. दिल्ली पुलिस के साथ RAF को तैनात किया गया है. इसी जगह से कुछ में दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन शुरू होगा और अकबर रोड पर जाकर खत्म होगा.

कांग्रेस को जनता माफ नहीं करेगी- मनोज तिवारी

प्रदर्शन में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है, ' कल AI इम्पैक्ट समिट का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने जिस तरह की गिरी हुई हरकत की है, उसे न तो दिल्ली माफ करेगी ना देश माफ करेगा. AI समिट में 80 से ज्यादा देशों के लोग आए थे और सभी ने भारत की कोशिशों की दिल से तारीफ की है।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा देश विरोधी कृत्य किया है, जिसकी कोई माफी नहीं होगी.

#WATCH | Delhi: BJP leaders and workers hold a protest against the Congress party over the Indian Youth Congress protest at the India AI Impact Summit yesterday



BJP MP Manoj Tiwari says, "The people of the country are not going to forgive the Congress for this act...People from… pic.twitter.com/l3aeYWokhm — ANI (@ANI) February 21, 2026

यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों की कोर्ट में पेशी

उधर भारत मंडपम में AI समिट में विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किए गए चार इंडियन यूथ कांग्रेस नेताओं को पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिंह यादव के रूप में हुई है.