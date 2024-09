Bengaluru Train Viral Video: जब ट्रैफिक में फंसी ट्रेन तो लोग हुए हैरान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो तब रेलवे ने बताई सच्चाई

अकसर आपने ट्रैफिक में लोगों के फंसने या फिर गाड़ियों की फंसने की बातें सुनी होंगी लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि ट्रेन ही ट्रैफिक में फंस गयी तो हैरानी तो होगी ही न.ज्यादा चौकिए मत पूरा मामला समझिए। बेंगलुरु अक्‍सर जाम की वजहों से चर्चा में रहता है. लोग घंटों-घंटों में फंसे रहते हैं. लेकिन सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि आउटर रिंग रोड के पास मुन्नेकोला रेलवे फाटक पर इतना जाम लगा क‍ि ट्रेन को रोकना पड़ा.

कई गाड़‍ियां रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई थीं. इसकी वजह से लेवल-क्रॉसिंग को नीचे नहीं लाया जा सका और तमाम गाड़‍ियां रेल ट्रैक पर फंस गईं. गाड़ियों के निकलने तक ट्रेन को इंतजार करना पड़ा. वायरल वीडियो पर दावा किया जा रहा है कि ट्रेन मुन्नेकोला रेलवे फाटक पर पहुंच चुकी थी लेकिन जाम की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी. बताया जा रहा है कि लेवल-क्रॉसिंग को नीचे नहीं किया जा सका क्योंकि ट्रैक पर गाड़ियां खड़ी थीं. गाड़ियों के निकलने तक ट्रेन को वहीं खड़ा रखा गया.

Train stuck in BluruTraffic(Munnekolala LevelCrossing near ORR)!! Funny.But true.We need to hasten #BluruSubRailProject which will result in ELIMINATION of 26 LEVEL CROSSINGs across City @VSOMANNA_BJP.Pls ensure war-footing work,esp on Corridor1.We need to ACT FAST @CMofKarnataka pic.twitter.com/Pi6mVkrdPG