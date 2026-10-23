'हम नियम नहीं थोपते', NDTV वर्ल्ड समिट में एफिल टावर महिला विवाद पर बोले BAPS के ब्रह्मविहारी स्वामीजी

फ्रांस का एफिल टावर पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन पिछले महीने यहां हिंदू धार्मिक संगठन BAPS के लोगों के दौरे के दौरान महिलाओं को काम से दूर किए जाने को लेकर बड़ा बवाल मचा. कर्मचारियों के हड़ताल के कारण एफिल टावर को बंद करना पड़ा. बाद में पूरे फ्रांस में लैंगिक समानता को लेकर बहस भी छिड़ी. विवाद बढ़ने पर BAPS को भी सफाई देनी पड़ी. लेकिन असल में उस विवाद की कहानी क्या थी? इसका खुलासा शुक्रवार को NDTV World Summit 2026 के मंच से अबू धाबी स्थित BAPS हिंदू मंदिर के प्रमुख पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामीजी ने किया.

एफिल टावर विवाद एक गलतफहमी

ब्रह्मविहारी स्वामीजी ने उस घटना को एफिल टावर की तरफ से हुई एक गलतफहमी बताया. उन्होंने कहा, "एक आध्यात्मिक संगठन के तौर पर हम पिछले लगभग 10 सालों से फ्रांसीसी सरकार के संपर्क में हैं. सभी प्रक्रियाओं और निष्पक्ष सुनवाई के बाद उन्होंने हमें मंदिर बनाने के लिए जमीन दी.

फ्रांस सरकार ने हमें मंदिर बनाने के लिए जमीन दी, जुलूस भी निकाला

उन्होंने आगे बताया कि फ्रांस सरकार ने मंदिर के लिए हमें जो जमीन दी, वह एक ऐसे धार्मिक परिसर में है, जहां एक मस्जिद, एक यहूदी प्रार्थना स्थल, दो बौद्ध मंदिर भी है. सब कुछ ठीक है. सभी खुश हैं. उन्होंने हमें पेरिस की मुख्य सड़कों और सीन नदी से होकर एक जुलूस निकालने की विशेष अनुमति भी दी थी. यह एक बेहद शानदार सांस्कृतिक जुलूस था, जिसकी आप कल्पना भी कर सकते हैं.

एफिल टावर जाने को लेकर उन्होंने बताया कि एफिल टावर के प्रबंधन ने खुद ही कहा था कि आप एफिल टावर आ सकते हैं. हमने यह सब उनके सामान्य खुलने के समय के दौरान ही किया.

'हम ट्रेन-प्लेन में सफर करते हैं, वहां भी महिलाएं होती हैं'

स्वामीजी ने आगे कहा, "जैसा कि आप जानते हैं जब हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो हम कभी भी महिलाओं को विमान से उतरने के लिए नहीं कहते. हम ट्रेनों में भी सफर करते हैं, वहां भी महिलाएं साथ होती हैं. यहां तक कि इस सभा में भी सभी मौजूद हैं.

'बेवजह सनसनीखेज बनाया गया एफिल विवाद'

BAPS हिंदू मंदिर के प्रमुख पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामीजी ने कहा साधु होने के नाते हम अपने आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हैं. हम खुद तो इनका पालन करते हैं पर कभी किसी और पर इन्हें थोपते नहीं हैं. एफिल टावर के लोग तो खुश थे. लेकिन कुछ लोग इसे बेवजह सनसनीखेज बनाना चाहते हैं तो वो बात अलग है.



यह भी पढ़ें - हिंदू संगठन BAPS और महिला कर्मचारियों को हटाना... क्या है एफिल टावर से जुड़ा विवाद?



यह भी पढ़ें - 'एक दिमाग में लाखों आइंस्टाइन से बेहतर है एक हृदय में लाखों बुद्ध', AI के सवाल पर BAPS के ब्रह्मविहारी स्वामीजी