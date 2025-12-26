बांग्‍लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर भारत में चिंता बढ़ रही है. बांग्लादेश में जबरन वसूली के आरोप को लेकर एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मीडिया की खबरों से बृहस्पतिवार को यह जानकारी मिली. देश में पिछले हफ्ते भी अल्पसंख्यक समुदाय के एक अन्य व्यक्ति की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है. आदित्‍य ठाकरे नगर निकाय चुनाव के प्रचार की शुरुआत आज महारैली से करने जा रहे हैं. महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे. पीएमओ ने बताया कि वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में, केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. इसका उद्देश्य गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में लोगों को बताना और शिक्षित करना तथा भारतीय इतिहास के युवा नायकों के अदम्य साहस, बलिदान और वीरता को सम्मानित और स्मरण करना है.

