विज्ञापन
विशेष लिंक
9 minutes ago
नई दिल्‍ली:

बांग्‍लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर भारत में चिंता बढ़ रही है. बांग्लादेश में जबरन वसूली के आरोप को लेकर एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मीडिया की खबरों से बृहस्पतिवार को यह जानकारी मिली. देश में पिछले हफ्ते भी अल्पसंख्यक समुदाय के एक अन्य व्यक्ति की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है. आदित्‍य ठाकरे नगर निकाय चुनाव के प्रचार की शुरुआत आज महारैली से करने जा रहे हैं. महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे. पीएमओ ने बताया कि वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में, केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. इसका उद्देश्य गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में लोगों को बताना और शिक्षित करना तथा भारतीय इतिहास के युवा नायकों के अदम्य साहस, बलिदान और वीरता को सम्मानित और स्मरण करना है.

Breaking News LIVE Update...

Dec 26, 2025 07:16 (IST)
Link Copied
Share

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने तिरुमाला में अन्नप्रसादम में हिस्सा लिया

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरुमाला के तारिगोंडा वेंगमाम्बा अन्नप्रसादम परिसर में भक्तों के साथ श्रीवारी अन्नप्रसादम का हिस्सा लिया. इस अवसर पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अध्यक्ष वी. आर. नायडू और अतिरिक्त ईओ श्री वेंकैया चौधरी भी उपस्थित थे. इससे पहले मंदिर की परंपरा के अनुसार भागवत ने श्री भू वराह स्वामी के दर्शन किये.

Dec 26, 2025 07:11 (IST)
Link Copied
Share

शादी का ऑफर ठुकराने पर गुरुग्राम में महिला को गोली मारी

हरियाणा के गुरुग्राम में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक महिला को गोली मारे जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 20 दिसंबर की सुबह एमजी रोड पर स्थित एक क्लब में घटी, जब एक व्यक्ति ने विवाह प्रस्ताव को ठुकराने पर 25 वर्षीय एक महिला को गोली मार दी.

Dec 26, 2025 07:09 (IST)
Link Copied
Share

सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 16 वर्षीय आदिवासी छात्रा ने आत्महत्या की

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मुरबाद तहसील में एक सरकारी आश्रम (आवासीय) स्कूल में पढ़ने वाली 16 वर्षीय आदिवासी लड़की ने बृहस्पतिवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 10वीं कक्षा की छात्रा सुबह मोरोशी गांव के स्कूल में अपने छात्रावास के कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गई. उन्होंने कहा कि लड़की ने यह कदम क्यों उठाया, यह पता नहीं चल पाया है.

Dec 26, 2025 07:07 (IST)
Link Copied
Share

सत्य और न्याय के लिए 'साहिबजादों' की सर्वोच्च कुर्बानी का दिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को वीर बाल दिवस के अवसर पर, मैं भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होऊंगा. कार्यक्रम के दौरान, मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं से भी बातचीत करूंगा.

(पीएमओ) ने बताया कि वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में, केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. इसका उद्देश्य गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में लोगों को बताना और शिक्षित करना तथा भारतीय इतिहास के युवा नायकों के अदम्य साहस, बलिदान और वीरता को सम्मानित और स्मरण करना है. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Bangladesh Violence, Hindu Man Lynched, Tarique Rahman
Get App for Better Experience
Install Now