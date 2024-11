72 मीटर वर्टिकल लिफ्ट, शानदार नाइट व्यू... रेल मंत्री ने दिखाई पंबन ब्रिज की झलक, 105 साल पुराने पुल को करेगा रिप्लेस

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज की कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं. यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, जो मौजूदा 105 साल पुराने पुल की जगह लेगा. अश्विनी वैष्णव ने पंबन ब्रिज की शानदार तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी खूबियां भी बताई हैं. नया पंबन ब्रिज मंडपम को पंबन से जोड़ता है. इससे रामेश्वरम धाम जाने वाले श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकते हैं.

रेल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पंबन ब्रिज की तस्वीरें शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा है. वैष्णव ने बताया कि नया पंबन ब्रिज 2.05 किलोमीटर लंबा 72 मीटर वर्टिकल लिफ्ट स्पैन वाला ब्रिज है. यह देश में अपनी तरह का पहला ब्रिज है. इस स्टील ब्रिज का डिजाइन TYPSA इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने तैयार किया है. इसके डिजाइन में यूरोपीय और भारतीय कोड का इस्तेमाल किया गया है.

रेलमंत्री ने बताया कि पुल के डिजाइन की IIT चेन्नई ने जांच की है. इसके अलावा रेलवे ने IIT मुंबई से भी अतिरिक्त प्रूफ जांच कराई है.

अश्विनी वैष्णव ने रामेश्वरम में बने पंबन ब्रिज को 'एक आधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कार' बताया है. उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन है, जिसे रफ्तार, सुरक्षा और इनोवेशन के लिए किया गया है. रेलमंत्री ने पंबन ब्रिज का नाइट व्यू भी शेयर किया है.

1/ 🚆India's first vertical lift railway sea bridge! The New Pamban Bridge connects the Indian mainland to Rameswaram Island, Tamil Nadu. This state-of-the-art project is a significant upgrade, designed for speed, safety and innovation. pic.twitter.com/HVBafCM1Ne

1914 से चालू पुराने पंबन रेलवे ब्रिज का जिक्र करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जंग लगने के कारण इसे दिसंबर 2022 में बंद कर दिया गया था. उन्होंने बताया, "1914 में निर्मित ओल्ड पंबन रेल ब्रिज 105 साल तक पंबन द्वीप को रामेश्वरम से जोड़ता रहा. जंग लगने की वजह से इसे दिसंबर 2022 में बंद कर दिया गया. अब नया ब्रिज कनेक्टिविटी के एक नए युग का प्रतीक है."

इस ब्रिज पर ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से दौड़ेगी. इस ब्रिज पर दो रेल पटरियां बिछाई गई हैं. ट्रेन ट्रैफिक न होने पर ब्रिज के स्लैब को ऊपर उठाकर नीचे से जहाज़ों की आवाजाही की जा सकती है. नए पंबन ब्रिज पर ओएचई यानी ओवर हेड इक्विमेंट का सफल परीक्षण हुआ है. इस ब्रिज का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड ने किया है.

3/ 🔄 Century apart!

How the new Pamban bridge is different from the old one.

🚆Old Bridge (1914):

➡️ Manual Scherzer rolling lift span for ship passage. 2 workers at each side to lift using levers.

➡️Air clearance: 19m above sea level.

➡️Single track

➡️Corroded structure,… pic.twitter.com/3TqsvDMs5B