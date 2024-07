अदाणी पोर्ट्स की एक और कामयाबी, विड़िन्यम पोर्ट पर पहुंचा पहला कंटेनर शिप

भारत के सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अदाणी पोर्ट्स ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. बीते दिन विड़िन्यम पोर्ट पर पहला कंटेनर शिप 'सैन फर्नांडो' पहुंचने के साथ ही इसने नया इतिहास रचा है. बता दें कि विड़िन्यम पोर्ट देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो केरल में कोवलम बीच के पास स्थित है.

आज यानी शुक्रवार को विड़िन्यम पोर्ट पर पहली मदर शिप का आधिकारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है.

इस समारोह में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड (एपीएसईजेड) के प्रबंध निदेशक करण अदाणी मौजूद हैं.

जानकारी के मुताबिक, आधिकारिक उद्घाटन के तुरंत बाद, मदर शिप कोलंबो के लिए रवाना हो जाएगी.

