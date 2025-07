How To Check Paneer Is Orginal: भारत में खाने की क्‍वॉल‍िटी पर ध्यान रखने वाले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) ने हाल ही में देशभर में बड़ी कार्रवाई की है. बीते कुछ दिनों में देशभर में छापेमारी के दौरान 4000 किलो से ज्यादा नकली पनीर बरामद हुआ (cases of fake paneer in india) है. यह नकली पनीर सेहत के लिए हानिकारक है. अगर आप लगातार नकली पनीर खाएंगे तो इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी हो सकता है.

FSSAI के अनुसार नकली पनीर पकड़ने का एक आसान तरीका यह है कि पनीर के एक टुकड़े को गर्म पानी में डालें. उसमें 2-3 बूंदें आयोडीन टिंचर डालें. अगर पनीर का रंग नीला हो जाए, तो उसमें स्टार्च की मिलावट है मतलब वह नकली है. रंग न बदलने पर संभावना है कि पनीर असली है.

कहां से जब्त किया गया नकली पनीर

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सुरक्षा विभाग ने लगभग 700 किलो मिलावटी पनीर और 450 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया है.

झारखंड के धनबाद से 780 किलो नकली पनीर और 80 किलो खोया जब्त किया गया है.

आगरा से अधिकारियों ने खराब हालत में पनीर से लदा वाहन पकड़ा जिसमें लगभग 800 किलो पनीर था.

उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी हाल ही में 2000 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया है.

नकली पनीर कैसे बनता है | How To Make Fake Paneer

मिलावटी पनीर आमतौर पर सिंथेटिक दूध से तैयार किया जाता है. इसमें बेकिंग सोडा, पाम ऑयल, मैदा, डिटर्जेंट, कोलतार डाई, यूरिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है.

सेहत पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभाव | Harms to Body

इसे खाने से अपच, फूड पॉइजनिंग, पेट में जलन, गैस और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ई-कोलाई और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया का प्रभाव, जो गंदे पानी से बने पनीर में हो सकते हैं. किडनी डैमेज और अन्य शरीर के अंगों को नुकसान हो सकता है. इसे खाने से एलर्जी, त्वचा पर रैशिस, गले या होंठ में सूजन, सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है.

नकली पनीर का कैसे पता लगाएं | How To Find The Fake Paneer

