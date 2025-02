119 भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर हुआ लैंड

अमेरिका से 116 अवैध प्रवासियों को लेकर एक विमान शनिवार देर रात अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.यह अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई के वादे के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा निर्वासित किया जाने वाला भारतीयों का दूसरा जत्था है. उन्होंने बताया कि विमान रात 10 बजे के अपेक्षित समय के बजाय रात करीब 11:30 बजे हवाई अड्डे पर उतरा.

उन्होंने बताया कि पहले ऐसी खबरें थीं कि विमान में 119 प्रवासी सवार होंगे, लेकिन अब यात्रियों की अद्यतन सूची के अनुसार दूसरे जत्थे में निर्वासित लोगों की संख्या 116 है.

#WATCH | Punjab: The aircraft carrying the second batch of illegal Indian immigrants from the US, lands at the Amritsar airport. pic.twitter.com/5SNlv6YAqk