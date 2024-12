अदाणी डिफेंस ने इंडियन NAVY को सौंपा दूसरा दृष्टि-10 ड्रोन, 36 घंटे तक कर सकता है निगरानी

देश की समुद्री निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस की ओर से भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि-10 स्टारलाइनर निगरानी ड्रोन सौंपा गया है. हैदराबाद स्थित अदाणी ग्रुप की यूनिट अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस में निर्मित दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन या UAV एक हाइटेक खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) प्लेटफॉर्म है. इसमें 36 घंटे तक गतिविधियां जारी रखने और 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता है.

इस मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दूसरे UAV को नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल करने की शुरुआत गुजरात के पोरबंदर में की गई. ये इजरायल के हर्मीस 900 मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक गतिविधि जारी रखने में सक्षम UAV का एक संस्करण है.

यह इस तरह के उन्नत पेलोड सुइट्स को मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) प्लेटफॉर्म पर पहली बार एकीकृत करने का प्रतीक है, जिससे भारतीय नौसेना को समुद्री निगरानी के लिए अलग-अलग क्षमताएं प्राप्त होंगी. MALE एक प्रकार का UAV है, जो 10000 से 30000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है.

अदाणी डिफेंस ने इससे पहले इस साल जून में भारतीय सेना को दृष्टि-10 स्टारलाइनर ड्रोन दिया था. सेना ने इसे पंजाब में अपने भटिंडा बेस पर तैनात करेगी, जहां से इसके माध्यम से पाकिस्तान के साथ लगी पश्चिमी सीमा पर नजर रखी जा सकती है.

दृष्टि-10 स्टारलाइनर एकमात्र मानव रहित सैन्य प्लेटफॉर्म है जिसे नाटो 'स्टैनैग 4671' प्रमाणन प्राप्त है, जो सैन्य UAV को अन्य नाटो सदस्यों के हवाई क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति देता है.

यह देश का एकमात्र स्वदेशी UAV है, जो 32,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भरोसेमंद तरीके से काम करता है, इसमें बड़ी पेलोड ले जाने की क्षमता है और यह काफी लंबे समय तक चल सकता है.

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने कई 'पहली बार' हासिल की गई उपलब्धियां अर्जित की हैं, इसमें वैश्विक बाजारों में निर्यात करने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की सैन्य यूएवी निर्माता कंपनी होने से लेकर, भारत की पहली निजी लघु हथियार विनिर्माण सुविधा स्थापित करने और देश की पहली निजी क्षेत्र की गोला-बारूद निर्माता कंपनी होना शामिल है.

