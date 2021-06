ट्विटर के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने दिया इस्तीफा; नए IT नियमों के पालन के लिए इसी माह हुई थी नियुक्ति

Twitter नए IT Rules का पालन करने में रहा विफल

ट्विटर द्वारा नए आईटी नियमों (New IT Rules 2021) के अनुपालन का मुद्दा लगातार नए विवादों में घिरता जा रहा है. नए आईटी नियमों का पूरी तरह पालन न करने के आरोपों से घिरे ट्विटर को रविवार झटका लगा, जब सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने इस्तीफा (Twitter's Interim Grievance Redressal Officer Quits) दे दिया. नए IT नियमों के पालन के लिए इसी माह उनकी नियुक्ति हुई थी. दरअसल, ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच करीब एक माह से कई मुद्दों को लेकर टकराव चल रहा है. एक दिन पहले ही आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद (It Minister Ravi Shankar Prasad) और आईटी मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट करीब एक घंटे तक बंद रहा.