महात्मा गांधी पर दिए विवादास्पद बयान पर फंसी कंगना, महाराष्ट्र कांग्रेस करेगी मुकदमा

कंगना रनौत पर मुकदमा करेगी महाराष्ट्र कांग्रेस.

अभिनेत्री कंगना रनौत महात्मा गांधी पर दिए विवादास्पद बयान के बाद एक बार फिर मुश्किल में आ गई हैं. महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि वह इस मामले में कंगना पर केस दर्ज करेगी. कांग्रेस राज्य अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पार्टी ने कंगना के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करने का निर्णय लिया है. अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पुरानी अखबार की क्लिपिंग साझा की जिस पर शीर्षक था "Gandhi, others had agreed to hand over Netaji" इसके साथ ही कंगना ने लिखा कि आप या तो गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक, आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते...चुनें और फैसला करें.