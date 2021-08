Coronavirus India Updates: तमिलनाडु में कोरोना के 1,949 नए मामले, 38 मरीजों की मौत

प्रतीकात्मक फोटो.

Coronavirus India Updates: भारत समेत दुनिया भर के 190 से ज्यादा देश कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण से प्रभावित हैं. दुनिया में अब तक 19 करोड़ 95 लाख से अधिक लोग COVID-19 की चपेट में आ चुके हैं. यह वायरस 42 लाख 46 हजार से अधिक लोगों की जिंदगी छीन चुका है. दुनिया में छह करोड़ 47 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं और 13 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं. भारत (Coronavirus India Report) में COVID-19 के मामले अब घट रहे हैं. कुल संक्रमितों की संख्या तीन करोड़ 17 लाख से अधिक हो चुकी है. भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,17,69,132 हो गई है. बुधवार को समाप्त 24 घंटों (मंगलवार सुबह 8 बजे से लेकर बुधवार सुबह 8 बजे तक) में कोरोना के 42,625 नए मामले सामने आए हैं. इस एक दिन में 36,668 मरीज ठीक हुए हैं. इस दौरान 562 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है. अब तक तीन करोड़ नौ लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं. कोरोना से अब तक 4.25 लाख से अधिक लोगों की जान गई है. कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 4 लाख 10 हजार से अधिक है. तमिलनाडु में बुधवार को कोरोना के 1,949 नए मामले मिले. राज्य में 2,011 कोरोना मरीज ठीक हो गए और 38 मरीजों की मौत हो गई. तमिलनाडु में कुल 20,117 सक्रिय मामले हैं. राज्य में अब तक दर्ज मामलों की कुल संख्या 25,67,401 हो गई है.

Aug 05, 2021 06:55 (IST) स्पुतनिक वी टीम ने बुधवार को पुष्टि की कि अनुपातिक उत्पादन के कारण वैक्सीन की डिलीवरी में अस्थायी देरी अगस्त में पूरी तरह से हल हो जाएगी. एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "स्पुतनिक वी टीम पुष्टि करती है कि वैक्सीन उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि के कारण दूसरे कम्पोनेंट के वितरण में देरी अगस्त में पूरी तरह से हल हो जाएगी."

Aug 05, 2021 06:48 (IST) केरल गए एक केंद्रीय दल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कोविड-19 मरीजों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने की प्रक्रिया धीमी हो हो गई है. घरों में पृथक-वास संबंधी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और संक्रमण का पता लगाने वाली जांच में भी कमी देखने को मिली है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में बताया गया है कि लोग कोविड उपयुक्त आचरण को लेकर अधिक बेपरवाह होते जा रहे हैं. दल ने टीकाकरण बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है.

Aug 05, 2021 06:38 (IST) रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (RDIF) ने बुधवार को घोषणा की कि एस्ट्राजेनेका, सिनोफार्मा और मॉडर्ना के टीकों के साथ स्पुतनिक वी वैक्सीन के पहले कम्पोनेंट के संयोजन के अनुकूल परिणाम सामने आए हैं. अर्जेंटीना में एक अध्ययन किया गया था. इसमें ''वैक्सीन कॉकटेल'' में मानव एडेनोवायरस सीरोटाइप 26 को पहले घटक के रूप में और दूसरे घटक के रूप में मानव एडेनोवायरस सीरोटाइप 5 का उपयोग किया गया. आरडीआईएफ ने एक बयान में कहा है कि यह दृष्टिकोण कोरोना वायरस के खिलाफ एक लंबी और अधिक टिकाऊ प्रतिरक्षा बनाने में सफल साबित हुआ है.