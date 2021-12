India Coronavirus Updates: महाराष्ट्र में कोरोना के 902 नए मामले, आठ और रोगियों की मौत

पिछले 24 घंटों में 7,886 लोग ठीक हुए हैं. अब ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,41,62,765 हो गई है.

India Coronavirus Updates: महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 902 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 66,47,840 हो गई. इसके अलावा 12 रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 1,41,329 तक पहुंच गई है. स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में ओमीक्रोन संक्रमण के आठ मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ऐसे रोगियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई.

Here are LIVE updates on Coronavirus Cases Updates in Hindi

Dec 18, 2021 05:49 (IST) दिल्ली में 'ओमीक्रोन' के 12 नए मामले, अधिकतर का हो चुका है टीकाकरण दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के 12 नए मामले सामने आने के बाद इसके कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो गई. अधिकारियों ने बताया कि इन मरीजों में से ज्यादातर का 'टीकाकरण' हो चुका है और इनमें 'संक्रमण के लक्षण' नहीं हैं. (भाषा)