होंठों को नर्म और गुलाबी बनाने के घरेलू उपाय.

How to Get Pink Lips Naturally at Home: काले पड़े होंठ (Lips) चेहरे की सुंदरता और व्यक्तित्व पर खराब असर डालते हैं. होंठ के काले (Why my lips are turning black?) पड़ने के कई कारण हो सकते हैं. इसमें स्मोकिंग, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी और केमिकल वाले लिप प्रोडक्ट्स का यूज शामिल हैं. कभी कभी बहुत धूप में ज्यादा देर रहने से बॉडी में मेलेनिन ज्यादा बनने लगता है जिससे स्किन और होंठ का रंग गहरा (Dark lips) हो जाता है. होंठ की देखभाल (Lip care) के लिए बाजार में बहुत तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपाय भी इस समस्या से छुटकारा दिलाने के साथ साथ होंठों को मुलायम और गुलाबी बना सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे घरेलू उपाय जिनसे होंठ की रंगत खिल उठेगी (Home remedies for Lips). तो देर किस बात की होठों की रंगत संवार देंगे ये उपाय, जानते हैं इनके बारे में.

कोकोनट ऑयल