How Lips Can Indicate Your Health: होंठ हमारे शरीर का एक बहुत ही नाजुक अंग है, जिसकी प्रॉपर केयर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर होंठ फटते (Hoton Kyon Phatate Hain) हैं तो इसमें से खून निकलता है और ड्राइनेस और रफनेस भी बढ़ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं फटे हुए होंठ आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में बता सकते हैं. जी हां, होंठ फटना नॉर्मल नहीं बल्कि कई बीमारियों की तरफ इंडिकेट (Hothon Se Bimariyon Ka Pata Kaise Lagaye) करता है और आपके शरीर में होने वाली कमियों को बताता है. तो चलिए आपको बताते हैं कि होंठ फटने के कारण क्या होते हैं और कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं.

क्यों फटते हैं होंठ (Why Do Lips Crack)



इंस्टाग्राम पर vedantsir_ नाम से बने पेज पर हेल्थ एक्सपर्ट वेदांत ने एक वीडियो पोस्ट किया हैं. इसमें उन्होंने बताया कि 90% लोग होंठ फटने का कारण ही नहीं जानते हैं. होंठ शरीर में कई पोषक तत्वों की कर्मियों की वजह से फट सकते हैं. जिसका इलाज आपको कैसे करना चाहिए आइए हम आपको बताएं. सोशल मीडिया पर वेदांत सर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लगभग डेढ़ लाख लोग इसे लाइक कर चुके हैं.