Benefits Of Zumba Dance: वर्क आउट करना नहीं पसंद, तो ये डांस भी है एक कंप्लीट एक्सरसाइज, तेजी से घटेगा वजन

क्या है जुंबा डांस-What is Zumba Dance?

यह एक एरोबिक डांस प्रोग्राम है जो कई लैटिन और अमेरिकन स्टाइल के डांस फॉर्म जैसे हिप-हॉप और सालसा से प्रेरित है. ज़ुम्बा एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है तेज चलना. कोलम्बियाई डांसर अल्बर्टो बेटो पेरेज़ ज़ुम्बा डांस के आइडिया को लेकर आए थे. उन्होंने 90 के दशक में अपनी होम कंट्री में क्लासेज शुरू की. हालांकि, उन्होंने आधिकारिक तौर पर 2001 में अमेरिका में डांस क्लासेस की स्थापना की. 2001 में रिलीज होने के बाद से, ज़ुम्बा डांस क्लासेज दुनियाभर में काफी तेजी से बढ़ी है. जुंबा डांस करने से शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियों भी दूर रह सकती है.

दर्द से निजात पाने के लिए Opioids का इस्तेमाल कितना सुरक्षित, जानें इसके फायदे और नुकसान



जुंबा डांस के क्या फायदे हैं- What Are The Benefits Of Zumba Dance?

ज़ुम्बा डांस फिटनेस प्रोग्राम स्लो म्यूजिक से शुरू होता है और समय के साथ धीरे-धीरे इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है. यह कैलोरी बर्न करने, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाने और समन्वय और संतुलन में सुधार करने में मदद करता है. आप इससे एक घंटे में 500 से 800 कैलोरी बर्न करने की उम्मीद कर सकते हैं. ये मांसपेशियों पर तनाव को खत्म करता है और फिटनेस में सुधार करता है. ज़ुम्बा के डांस मूव्स से दिल तेजी से पंप होता है. वहीं जुंबा डांस के क्विक मूवमेंट आपको ज़ोर से सांस लेने के लिए मजबूर करते हैं. इससे ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है. इसके अलावा ये डांस ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है और इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है.

Mokeypox: मंकीपॉक्स क्या है, कैसे और कितनी तेजी से फैलता है? लक्षण, कारण, बचाव और इलाज





डांस पसंद है जॉइन करें जुंबा-

संक्षेप में कहे तो जुंबा डांस रूटीन आपके शरीर को कुशलता से टोन करने में आपकी मदद करेगा. इसलिए, यदि आप डांस करना पसंद करते हैं और शेप में वापस आना चाहते हैं, तो जुंबा फिटनेस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.