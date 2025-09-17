पंजाब सरकार किसानों को 20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा दे सकती है, तो बीजेपी की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?

पंजाब में किसानों की फसलें पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं. ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 20 लाख एकड़ से ज़्यादा फसलें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार अब तक किसानों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील नहीं दिख रही. हजारों किसान अपनी मेहनत की कमाई खोकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकार राहत देने के बजाय सिर्फ बयानबाजी और कागजी दावों में लगी है.

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने बुधवार को बयान जारी कर हरियाणा सरकार पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया किसानों के साथ धोखा करने जैसा है. किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है, वह बेहद कम और नाकाफी है. इतना ही नहीं, सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर बड़े स्तर पर गड़बड़ी और धोखाधड़ी हो रही है. हजारों किसान अपनी राशि तक नहीं निकाल पा रहे, और सरकार चुप्पी साधे बैठी है.

ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह और मंत्री जमीन पर जाकर किसानों से संवाद करने से कतराते हैं. सच्चाई यह है कि गांवों में किसान रोज बदहाली का सामना कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार एसी कमरों और मीटिंगों से बाहर ही नहीं निकलती. उन्होंने कहा कि यह वही सरकार है, जिसने पहले भी किसान विरोधी कानून लागू करने की कोशिश की थी और आज भी उसी रास्ते पर चल रही है.