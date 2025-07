हरियाणा के रोहतक में महसूस किए गए भूकंप के झटके

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, गुरुवार तड़के हरियाणा के रोहतक जिले में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया. एनसीएस के अनुसार, भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था. X पर एक पोस्ट में, एनसीएस ने कहा, "भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई. यह भूकंप 17/07/2025 की रात को 00:46:20 पर आया. अक्षांश: 28.88 उत्तर, देशांतर: 76.76 पूर्व और भूकंप की गहराई: 10 किलोमीटर थी. भूकंप का स्थान: रोहतक, हरियाणा."

EQ of M: 3.3, On: 17/07/2025 00:46:20 IST, Lat: 28.88 N, Long: 76.76 E, Depth: 10 Km, Location: Rohtak, Haryana.

