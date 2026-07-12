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जूड अभी बाकी है! मैच को जबड़े से छीन कर लगाई'क्लच किंग' पर छाप, जानें क्या है क्लच का मतलब, बेलिंघम से है गहरा रिश्ता

Clutch Player Jude Bellingham England vs Norway: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में जूड बेलिंघम ने एक्स्ट्रा टाइम में दो गोल दागकर इंग्लैंड को जीत दिलाई. यही वजह है कि उन्हें फुटबॉल की दुनिया में 'क्लच किंग' कहा जाता है.

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जूड अभी बाकी है! मैच को जबड़े से छीन कर लगाई'क्लच किंग' पर छाप, जानें क्या है क्लच का मतलब, बेलिंघम से है गहरा रिश्ता
Jude Bellingham England vs Norway: फुटबॉल का 'क्लच किंग'

Clutch Player Jude Bellingham England vs Norway: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में जब मुकाबला निर्णायक मोड़ पर था, तब जूड बेलिंघम ने वही किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता है. एक्स्ट्रा टाइम में लगातार दो गोल कर उन्होंने इंग्लैंड को सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया. दबाव भरे पलों में मैच का रुख बदलने की उनकी इसी आदत ने उन्हें फुटबॉल जगत में 'क्लच किंग' की पहचान दिलाई है.

फुटबॉल में 'क्लच' का मतलब क्या है?

फुटबॉल में 'क्लच' उस खिलाड़ी को कहा जाता है जो सबसे कठिन और दबाव वाले समय में अपनी टीम के लिए फर्क पैदा करे. जब हार सामने नजर आ रही हो, समय तेजी से खत्म हो रहा हो और टीम को किसी एक बड़े पल की जरूरत हो, तब जो खिलाड़ी गोल करे या मैच पलट दे, उसे 'क्लच' खिलाड़ी माना जाता है. बेलिंघम पिछले कुछ वर्षों में कई बार ऐसे मौके पर अपनी टीम के सबसे बड़े हीरो बने हैं.

आखिरी मिनट तक एक जैसी ऊर्जा

बेलिंघम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनका खेल अंतिम सीटी तक नहीं बदलता. चाहे मुकाबला शुरुआती मिनटों में हो या एक्स्ट्रा टाइम में, उनकी रफ्तार, मूवमेंट और गेंद पर पकड़ एक जैसी रहती है. यही वजह है कि वह अक्सर वहीं दिखाई देते हैं, जहां टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है.

दबाव बढ़ता है तो बेलिंघम का खेल और निखरता है

कई खिलाड़ी बड़े मौकों पर जल्दबाजी कर बैठते हैं, लेकिन बेलिंघम के साथ इसका उल्टा होता है. मुश्किल परिस्थितियों में वह शांत रहते हैं, सही पोजिशन लेते हैं और मौका मिलते ही उसे गोल में बदल देते हैं. यही मानसिक मजबूती उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है.

रियल मैड्रिड ने और निखारी पहचान

रियल मैड्रिड में आने के बाद बेलिंघम ने कई ऐसे मुकाबलों में निर्णायक गोल किए, जहां टीम मुश्किल में थी. क्लब की 'आखिरी दम तक लड़ने' वाली सोच उनके खेल में भी साफ दिखाई देती है. उन्होंने अपने पहले ही सीजन में बार्सिलोना के खिलाफ 90+2वें मिनट में विजयी गोल कर दिखा दिया था कि बड़े मंच का दबाव उन्हें रोक नहीं सकता.

तकनीक और आत्मविश्वास का बेहतरीन मेल

बेलिंघम की फिनिशिंग उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है. हेडर हो, बॉक्स के अंदर का मौका हो या दूरी से लगाया गया शॉट, दबाव के समय भी उनकी तकनीक नहीं टूटती. यही कारण है कि बड़े मुकाबलों में उनके गोल अक्सर निर्णायक साबित होते हैं.

कोच का भरोसा भी यही कहानी कहता है

रियल मैड्रिड के मुख्य कोच कार्लो एंसेलोटी कई बार कह चुके हैं कि बेलिंघम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व खिलाड़ी हैं. मैदान पर उनका आत्मविश्वास और हार न मानने का रवैया उन्हें विश्व फुटबॉल के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल करता है. इंग्लैंड के लिए क्वार्टर फाइनल में एक्स्ट्रा टाइम के दोनों गोल इस बात का ताजा उदाहरण हैं कि क्यों जूड बेलिंघम को आज की पीढ़ी का 'क्लच किंग' कहा जाता है. उनके लिए मैच तब तक खत्म नहीं होता, जब तक रेफरी अंतिम सीटी नहीं बजा देता.

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