मेस्सी मैजिक: एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक वॉलपेपर, मेस्सी के रंग-बिरंगे फैंस

Messi's GOAT India tour concludes in Delh: iके पास सितारा होटल लीला पैलेस के बाहर मेस्सी के फैंस सुबह से ही उनका इंतजार कर रहे हैं. उन्हें पता है कि मेस्सी कि उन्हें शायद एक झलक भर ही देखने को मिले, GenZ के लिए सेल्फी का तो सवाल ही नहीं उठाता और फोटो खिंचवाना भी बेहद डर की बात. मगर यह दिल है कि मानता नहीं.. कुछ इसी जज्बे के साथ भारत के अलग-अलग शहरों की तरह दिल्ली में भी मेस्सी का मैजिक कायम है.

एक व्हाट्सएप,ग्रुप एक ही वॉलपेपर

दिल्ली के 27 साल के कणव अपने चार दोस्तों के साथ अर्जेंटीना और मेस्सी की 10 नंबर की जर्सी पहन कर मेस्सी का स्वागत करने आए हैं. कणव कहते हैं, " मैं 17- 18 साल से मेस्सी को देख रहा हूं. पिछले 10 साल से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके हम 5 दोस्त मेंबर हैं. हम मेस्सी की ही बात करते हैं. मेस्सी का जन्मदिन 24 जून को आता है, मेरा 23 जून को. मेस्सी अपने आप में मैजिक है. वह हमारा आइडल है. हमने उनसे सीखा है कि कभी नहीं हारना है. गिर भी गए तो उठाना जरूर है."

इन फैन्स को देखकर लगता है कि यह मेस्सी के फुटबॉल से ही नहीं, उनके जीवन हाव-भाव तौर- तरीकों को से भी बेहद प्रभावित हैं. 'MESSI' ग्रुप के सक्षम कहते हैं कि "वह भी फुटबॉल खेलते हैं और मेस्सी को देखकर वह अपने फुटबॉल और जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं".

सक्षम कहते हैं, "मैं लेफ्ट विंग से फुटबॉल खेलता हूं. लेकिन जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो मैदान में अफरातफरी-सी होती है. जब मेस्सी खेलते हैं तो एक मैजिक होता है. उनके फुटबॉल में खूबसूरती है और वह जिंदगी में भी बहुत ही हम्बल, विनम्र नजर आते हैं."

MESSI' ग्रुप के आदित्य कहते हैं कि वह मेस्सी से ज्यादा दुनिया में किसी भी इंसान को प्यार नहीं करते. आदित्य कहते हैं, "बचपन में मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक मैच देखा था. तब से फुटबॉल अच्छा लगने लगा. लेकिन जब से मेस्सी और बार्सिलोना को देखा मैं उनका हो के रह गया. मैंने उनसे जिंदगी में सीखा है कि मुझे कभी नहीं हारना है मेस्सी कमल के हैं. "

यह सभी मानते हैं कि भारत में भी फुटबॉल का बहुत ज्यादा टैलेंट है और मेस्सी के आने से भारतीय फुटबॉल पर भी इसका असर पड़ेगा. लेकिन यह भी कहते हैं कि इसका फायदा ठीक से उठाने की जरूरत है वरना एक गोल्डन मौका हद से निकल जाएगा.