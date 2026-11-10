भाईदूज पर बनाएं शाही टुकड़ा, मिनटों में तैयार होने वाली ये शाही मिठाई जीत लेगी सबका दिल

भाईदूज के त्योहार पर अगर आप घर आए भाई को कुछ स्पेशल और शाही मिठाई खिलाना चाहते हैं, तो शाही टुकड़ा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ये मिठाई न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि देखने में भी बेहद आकर्षक लगती है. अच्छी बात ये है कि इसे घर पर बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है. इस स्पेशल रेसिपी को यूट्यूब चैनल Kanak's Kitchen Hindi से ली गई है. इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद स्टाइल शाही टुकड़ा बनाने की विधि बताई गई है. ब्रेड, दूध और चाशनी से बनने वाली इस पारंपरिक मिठाई भाईदूज के मौके पर आपके सेलिब्रेशन में मिठास घोल सकती है. इसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं. जानते हैं पूरी रेसिपी-

वीडियो में देखें रेसिपी...

शाही टुकड़ा बनाने के लिए पहले तैयार करें चाशनी

शाही टुकड़ा बनाने के लिए आधा कप चीनी और आधा कप पानी को एक पैन में डालकर उबाल लें. चाशनी को एक तार की नहीं, बल्कि हल्की चिपचिपी कंसिस्टेंसी तक पकाना है. इसमें इलायची, केसर या कुछ बूंदें गुलाब जल और केवड़ा जल की मिलाई जा सकती हैं. इससे मिठाई में शानदार खुशबू आती है.

अब ब्रेड को दें परफेक्ट क्रंच

ब्रेड स्लाइस के किनारे निकाल लें और जरूरत के अनुसार उन्हें काट लें. अब घी और तेल के मिश्रण में ब्रेड को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. अगर आप तलना नहीं चाहते हैं, तो इसे आप ब्रेड को टोस्ट या बेक भी कर सकते हैं. हालांकि, पारंपरिक स्वाद के लिए डीप फ्राई करना बेहतर माना जाता है.

अब बनाएं क्रीमी टेक्चर देने के लिए घोल

इसके लिए दो कप दूध को उबालकर थोड़ा गाढ़ा करें. इसमें केसर, इलायची पाउडर और स्वादानुसार चीनी मिलाएं. मलाई को और ज्यादा रिच बनाने के लिए मिल्क पाउडर और थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिलाकर घोल तैयार करें और दूध में डाल दें. कुछ मिनट पकाने के बाद गाढ़ी, क्रीमी और स्मूद मलाई तैयार हो जाएगी.

ऐसे करें शाही टुकड़े को असेंबल

तली हुई ब्रेड को हल्की गर्म चाशनी में कुछ सेकंड डुबोकर सर्विंग डिश में लगाएं. इसके ऊपर तैयार मलाई डालें. चाहें तो दो या तीन लेयर बनाकर मिठाई को और शानदार बना सकते हैं. ऊपर से कटे हुए मेवे और थोड़ा घी डालकर इसे और रॉयल लुक दिया जा सकता है.

फ्रिज में रखें, फिर करें सर्व

तैयार शाही टुकड़े को करीब एक घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने दें. ठंडा होने के बाद इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. भाईदूज पर मेहमानों और परिवार के सदस्यों को यह मिठाई जरूर पसंद आएगी. एक बार इसे घर पर बनाकर देखिए, हर कोई इसकी तारीफ करेगा.

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