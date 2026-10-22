काली-मैली कड़ाही चमकाने के काम आएंगे पिछली दिवाली के दीए, बचेंगे पितांबरी और महंगे डिशवॉशर के पैसे

पिछले साल की दिवाली पर जलाए दीए को क्या आपने अबतक संभालकर रखा है? अब इसे आप साफ-सफाई करते फेंक रहे हैं? अगर हां, तो रुकिए! इसे फेंकने के बजाय आप अपने क्लीनिंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं. जी हां, ये बेकार से दिखने वाले दिए आपकी काली होती कड़ाही मिनटों में चमका सकते हैं. अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है. बस मिट्टी का दिया और डिटर्जेंट पाउडर से आप काले होते बर्तनों को गहराई से साफ कर सकते हैं. यहां हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, जिससे आप बेकार हो रहे दिए से काली होती कड़ाही को साफ कर सकते हैं-
नैचुरल स्क्रबर की तरह काम करते हैं मिट्टी के दीए
मिट्टी के दीए पकाई हुई कच्ची मिट्टी से बने होते हैं. अब इसे आप बारीक पीसकर इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक नैचुरल स्क्रबर की तरह काम करता है. इससे कड़ाही पर जमी पुरानी और जिद्दी चिकनाई को साफ किया जा सकता है. इससे धीरे-धीरे काले दाग और धब्बे गायब हो जाते हैं. नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से बर्तन नए जैसा दिखने लगता है.
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इस तरह तैयार करें मिट्टी के दीए से कड़ाही साफ करने का मिश्रण
अगर आप पुराने दीए से कड़ाही क्लीन कर रहे हैं, तो सबसे परहले 4 से 5 पुराने मिट्टी के दीए लें. अब इसे अच्छे से सुखाकर इसे कूट लें. इसके बाद इसे मिक्सी या फिर किसी ग्राइंडर की मदद से बारीक पीस लें. कोशिश करें कि पाउडर थोड़ा ज्यादा महीन हो. अब इसमें आप थोड़ा सा डिटर्जेंट या फिर लिक्विड और बैकिंग सोडा मिक्स कर लें. इसके बाद इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें.
कैसे करें इससे काली कड़ाही साफ?
दीए से डिशवॉशर तैयार करने के बाद काली और जली कड़ाही लें. इसपर हल्का सा गरम पानी डालें. अब कड़ाही पर पेस्ट डालकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद स्क्रबर की मदद से गोल-गोल घुमाते हुए इसे रगड़ें. मिट्टी का पाउडर और उसकी हल्की खुरदरी सतह जमी हुई गंदगी को हटाने में मदद करेगी. इससे कुछ ही मिनटों में कड़ाही काफी ज्यादा साफ हो जाएगी.
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