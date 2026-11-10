Makhan Malai Recipe: घर पर कैसे बनाएं लखनऊ की मशहूर माखन मलाई, जानें इस खास डिश को बनाने का तरीका

नवंबर की गुलाबी ठंड शुरू होते ही लखनऊ की गलियों में एक खास मिठाई की खुशबू और स्वाद लोगों को अपनी ओर खींचने लगता है. इसका नाम है माखन मलाई, जिसे दिल्ली में दौलत की चाट के नाम से भी जाना जाता है. यह कोई आम मिठाई नहीं, बल्कि दूध और मलाई से तैयार होने वाला बेहद हल्का, झागदार और मुंह में घुल जाने वाला डेजर्ट है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे पारंपरिक रूप से सर्दियों में सुबह-सुबह तैयार किया जाता है. ओस और ठंडी हवा के बीच तैयार होने वाली इस मिठाई का स्वाद मौसम के साथ खास जुड़ाव रखता है. अगर आप भी लखनऊ और बनारस की इस मशहूर मिठाई का स्वाद घर पर लेना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री.

माखन मलाई और दौलत की चाट में क्या है अंतर?

माखन मलाई और दौलत की चाट को उत्तर भारत की सर्दियों की खास मिठाइयों में गिना जाता है. लखनऊ में इसे माखन मलाई, बनारस में मलाईयो और दिल्ली में दौलत की चाट कहा जाता है. इनकी बनावट बेहद हल्की और झागदार होती है. पारंपरिक तरीके में दूध को उबाeलकर ठंडा किया जाता है और फिर मलाई के साथ घंटों तक फेंटा जाता है. इसमें केेसर, इलायची, केवड़ा और पिस्ता जैसे स्वाद मिलाए जाते हैं.

माखन मलाई बनाने के लिए सामग्री

फुड एक्सपर्ट के अनुसार, सबसे पहले 1 कप ताजी मलाई, 1 कप ठंडा फुल क्रीम दूध, 3 बड़े चम्मच पिसी चीनी, 3-4 केसर के धागे, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, आधा छोोटा चम्मच केवड़ा वाटर और बारीक कटे बादाम और पििस्ता ले लें. इन सभी सामान से आप लखनऊ की मशहूर माखन मलाई तैयार कर सकते हैं.

घर पर कैसे तैयार करें माखन मलाई?

बता दें कि सबसे पहले एक बड़े बर्तन में ताजी मलाई और पिसी चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा ठंडा दूध मिलाएं. इसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीीटर से सभी सामान को तब तक फेंटें, जब तक उसमें हल्का और झागदार टेक्सचर न आ जाए. अब इसमें केसर, इलायची पााउडर और केवड़ा वाटर डालकर हल्के हाथों से मिलाएं. तैयार सामान को करीब 30 मिनट फ्रिज में ठंडा होने दें. इसके बाद कटोरी में निकालकर ऊपर से बादाम और पििस्ता डालकर सर्व करें.

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सर्दियों में ही क्यों मिलती है यह मिठाई

बता दें कि माखन मलाई बनाने में ठंडे मौसम की अहम भूमिका होती है. पारंपरिक तरीके में दूध और मलाई को रातभर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है. सुुबह ओस और ठंडे तापमान के बीच इसे मथकर झाग तैयार किया जाता है. गर्मी बढ़ने पर इसका हल्का झाग जल्दी बैैठने लगता है. यही वजह है कि लखनऊ, बनारस और दिल्ली में यह मिठाई खासतौर पर सर्दियों में मििलती है.

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