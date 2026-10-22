गेहूं का आटा कितने महीने तक खराब नहीं होता है? जानें स्टोर करने का सही तरीका

गेहूं के आटा लगभग हर भारतीय किचन की सबसे जरूरी चीज होती है. इससे रोटी, पराठे से लेकर कई तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं. ऐसे में लगभग हर रोज गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए कई बार लोग एक साथ ज्यादा आटा खरीद लेते हैं या फिर गेहूं पिसवा लेते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गेहूं का आटा कितने दिनों या महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है, जिससे गेहूं के आटे के ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सुरक्षित रखा जा सकता है? यहां हम आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे-
गेहूं का आटा कितने टाइम तक सुरक्षित रहता है?
गेहूं का आटा आमतौर पर कमरे के तापमान पर करीब 2 से 3 महीने तक सुरक्षित रह सकता है. वहीं, अगर आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं या फिर फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, तो इसकी शेल्फ लाइफ 6 से 8 महीने तक बढ़ सकती है. वहीं, फ्रीजर में रखने पर ये एक साल से भी ज्यादा सुरक्षित रह सकता है. हालांकि, आटे की गुणवत्ता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे किस तरह पैक और स्टोर किया गया है. नमी, गर्मी और हवा के संपर्क में आने से आटा जल्दी खराब होने लगता है.
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खराब आटे की पहचान कैसे करें?
आटा खराब होने की पहचान आप कुछ आसान से तरीके से कर सकते हैं, जैसे-
- खट्टी या बासी गंध आना
- रंग में बदलाव दिखना
- कीड़े या छोटे-छोटे लार्वा दिखाई देना
- आटे में नमी या गांठें बन जाना
- स्वाद में कड़वापन महसूस होना, इत्यादि.
अगर आप इस तरह के आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है.
आटे को किस तरह से स्टोर करके रखें?
- आटे को हमेशा अच्छी क्वालिटी के एयरटाइट डिब्बे में रखें. इससे हवा और नमी अंदर नहीं जा पाएगी.
- आटे का डिब्बा ऐसी जगह रखें जहां सीधी धूप न आती हो. गर्मी और नमी आटे को जल्दी खराब कर सकती है.
- अगर परिवार छोटा है, तो 1-2 महीने की जरूरत के हिसाब से ही आटा खरीदें. इससे खराब होने का खतरा कम रहेगा.
- नया आटा लाने पर उसे पुराने आटे में तुरंत न मिलाएं. पहले पुराना स्टॉक खत्म करें, फिर नया इस्तेमाल करें.
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