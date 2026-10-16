क्या सच में अमरूद के बीज खाने से पेट में दर्द होता है?

बचपन से आपने भी यह बात जरूर सुनी होगी कि अमरूद के बीज ज्यादा खाने से पेट में दर्द हो सकता है. यही वजह है कि कई लोग अमरूद खाते समय बीज निकाल देते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें बिना किसी चिंता के खा लेते हैं, लेकिन अमरूद को लेकर एक सवाल हमेशा चर्चा में रहता है कि क्या इसके बीज पेट के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? चलिए जानते हैं क्या है सच्चाई.

अमरूद के बीज खाने से पेट में दर्द क्यों होता है?

कई बार लोग अमरूद खाते समय उसे ठीक से चबाते नहीं हैं. ऐसे में पेट में भारीपन या हल्की असहजता महसूस हो सकती है. वहीं अमरूद में फाइबर की मात्रा काफी होती है, इसलिए जरूरत से ज्यादा खा लेने पर गैस, पेट फूलने या ऐंठन जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. जिन लोगों को पहले से कब्ज, एसिडिटी या IBS जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें अमरूद खाने के बाद पेट में परेशानी होने की संभावना अधिक रहती है.

अमरूद खाने का सही तरीका क्या है?

पेट दर्द या भारीपन से बचने के लिए अमरूद खाते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना फायदेमंद हो सकता है. कोशिश करें कि अमरूद को आराम से और अच्छी तरह चबाकर खाएं. जल्दी-जल्दी खाने पर कई बार पेट में भारीपन महसूस हो सकता है.

अमरूद को सुबह नाश्ते के बाद या दिन के समय खाना बेहतर माना जाता है. वहीं रात में कुछ लोगों को इसे पचाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए यदि आपका पाचन कमजोर है तो देर रात अमरूद खाने से बचना बेहतर हो सकता है.

इसके अलावा, अमरूद खाने के तुरंत बाद बहुत अधिक पानी पीने से भी कुछ लोगों को पेट फूलने या गैस की शिकायत हो सकती है. इसलिए थोड़ी देर का अंतर रखना अच्छा माना जाता है.

अगर आपको पसंद हो, तो अमरूद पर थोड़ा काला नमक या भुना जीरा छिड़ककर भी खा सकते हैं. इससे स्वाद बढ़ जाता है और कई लोग मानते हैं कि इससे अमरूद को पचाना आसान हो जाता है.

ध्यान रखें कि अमरूद के बीज आमतौर पर समस्या की वजह नहीं बनते. परेशानी तब हो सकती है जब फल बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाए, ठीक से चबाया न जाए या पहले से पाचन संबंधी कोई दिक्कत मौजूद हो.

किन लोगों को अमरूद के बीज खाने से बचना चाहिए?

बवासीर के मरीज

जिनके दांत या मसूड़े कमजोर हों

पेट की पुरानी बीमारी

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