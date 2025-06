क्या आप जानते हैं अंजीर का पानी पीने से क्या होता है?

Anjeer Water Benefits: अंजीर का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये एक ऐसा ड्राई फ्रट्स है जिसे सूखा और कच्चा दोनों तरह से खाया जा सकता है. आपको बता दें कि अंजीर से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. ये ना सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि शरीर को कई लाभ पहुंचाने में भी मददगार है क्योंकि, इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुबह खाली पेट अंजीर का पानी पीने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. जी हां आपने सही सुना. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं अंजीर का पानी और क्या है इसके फायदे.

कैसे बनाएं अंजीर का पानी- (How To Make Anjeer Water)

अंजीर का पानी बनाने के लिए सबसे पहले आप अंजीर को साफ पानी से धो लें फिर एक बाउल में इसे रात भर के लिए भिगोकर रख दें. अगली सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी लें.

Photo Credit: Canva

अंजीर का पानी पीने के फायदे- (Anjeer Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. पाचन-

अंजीर में मौजूद हाई फाइबर सामग्री पाचन स्वास्थ्य में सुधार करती है और पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे सूजन, गैस और एसिडिटी को कम करती है. जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं वो इस पानी का सेवन कर सकते हैं.

2. हार्ट-

अंजीर का पानी फाइबर और पोटैशियम से भरपूर होता है. इसके सेवन से हार्ट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

3. मोटापा-

अगर आप अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन कर सकते हैं.

4. स्किन-

अंजीर का पानी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो स्किन को हेल्दी रखने में मददगार है.

5. ब्लड शुगर-

अंजीर में क्लोरोजेनिक एसिड होता है, जो शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए जाना जाता है. इसके अलावा, अंजीर में मौजूद फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)