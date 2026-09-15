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Virgo Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: पैसों से जुड़े मामलों में रहें सतर्क, सोच-समझकर रखें अपनी बात

Virgo Horoscope Today 15 September 2026, Kanya Rashifal: शब्दों की तीक्ष्णता किसी करीबी को आहत कर सकती है. परिवार के किसी सदस्य को आपकी सलाह की जरूरत हो सकती है. नया सौदा तय करते समय भुगतान की विश्वसनीयता परखें.

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Virgo Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: पैसों से जुड़े मामलों में रहें सतर्क, सोच-समझकर रखें अपनी बात
Virgo Aaj Ka Rashifal 15 September 2026 | Kanya Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Horoscope Today 15 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन धन और वाणी से जुड़े फैसलों को लेकर सजग रहने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा दूसरे भाव में होने से आर्थिक सुरक्षा और परिवार से जुड़े विषय मन में प्रमुख रहेंगे. आपकी बात में प्रभाव रहेगा, लेकिन शब्दों की तीक्ष्णता किसी करीबी को आहत कर सकती है. इसलिए आज सही बात को भी सही तरीके से कहना आवश्यक होगा. धन के मामले में बजट को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है. घर की जरूरत, बचत या किसी आगामी भुगतान के लिए रकम अलग रखने की योजना बनेगी. अचानक खरीदारी का आकर्षण हो सकता है, विशेषकर ऐसी वस्तुओं पर जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है. खर्च करने से पहले यह देखना लाभकारी रहेगा कि वह सुविधा है या वास्तव में जरूरत.

व्यवसाय करने वालों को हिसाब-किताब पर विशेष नजर रखनी चाहिए. किसी भुगतान में देरी या रकम के मिलान में अंतर सामने आ सकता है. पुराने बिल, रसीद और बैंक प्रविष्टियों को जांचने से गलती समय रहते पकड़ में आ सकती है. नया सौदा तय करते समय केवल लाभ प्रतिशत न देखें; भुगतान की विश्वसनीयता भी परखें. 

नौकरी में आपकी स्पष्टवादिता को लोग पसंद कर सकते हैं, लेकिन हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं. किसी वरिष्ठ की योजना में कमी दिखाई दे तो आलोचना करने के बजाय समाधान प्रस्तुत करें. कार्यस्थल पर गोपनीय जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति से साझा करने से बचना बेहतर रहेगा.

परिवार में भोजन, खर्च या किसी पुराने निर्णय को लेकर चर्चा हो सकती है. आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण उपयोगी रहेगा, लेकिन दूसरों की भावनाओं को केवल तर्क से न आंकें. परिवार के किसी सदस्य को आपकी सलाह की जरूरत हो सकती है, पर उसे आदेश की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा. 

खाने-पीने की आदतों में संतुलन रखना आज विशेष रूप से जरूरी है. समय पर भोजन न करना या बहुत अधिक मसालेदार चीजों का सेवन दिनचर्या को असहज कर सकता है. शरीर की थकान को नजरअंदाज करके लगातार काम करते रहना भी उचित नहीं रहेगा.

उपाय: सुबह ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. शाम को घर के पूजा स्थान पर सात घी के दीपक जलाकर लक्ष्मी जी से आर्थिक स्थिरता की प्रार्थना करें.
शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

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