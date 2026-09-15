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Scorpio Tarot Card Rashifal: लोगों की बातों में आकर गलत निर्णय ना लें, अनावश्यक खर्चो को सीमित करें

Scorpio Tarot Card Horoscope 15 September:- Nine of pentacles की ऊर्जा नए कार्यों की शुरूआत की जगह बाजार की स्थिति को समझने की कोशिश, नए विकल्प खोजने का प्रयास और परिवार से संबंधित घरेलू दस्तावेज संभाल कर रखने की आवश्यकता की बात लेकर आ सकती है.चलिए जानते है, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: लोगों की बातों में आकर गलत निर्णय ना लें, अनावश्यक खर्चो को सीमित करें
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 15 September 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी बड़े फैसले पर आपकी राय महत्वपूर्ण सिद्ध होगी. पुराने दस्तावेज और घरेलू रिकॉर्ड व्यवस्थित कर रखें. जल्द ही किसी कार्य के लिए उनकी आवश्यकता पड़ सकती है. बड़ी खर्चों को सीमित करने का प्रयास करें. कम बोलना और सही समय पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना फायदेमंद साबित होगा. कुछ समय शांत बैठकर अपने अंतर्मन से जुड़ने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional

रिसर्च, लेखन और कानूनी मामलों से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है. व्यवसाय में विस्तार करने की बजाय मार्केट रिसर्च कर उसको समझने का प्रयास करें. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से भविष्य की रणनीति बदल सकती है. नौकरी की जगह स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका मिल सकता है. इस समय कूटनीतिक लोगों की चालों से दूर रहे. लोगों की बातों में आकर गलत निर्णय ना लें.गलत कार्य करने वाले लोगों से दूर रहे. 

स्वास्थ्य/Health

कंधों और गर्दन में जकड़न हो सकती है. हल्की स्ट्रेचिंग करें. तेज रात चाय कॉफी का सेवन कम करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

अनावश्यक खर्चो को सीमित करें. ऑनलाइन खरीदारी में पैसों का लेनदेन सोच समझकर करें. 

रिश्ते/Relationship

शांत या चुप रहने की जगह बिगड़ते रिश्तों में आपसी बातचीत जरूरी है. जीवनसाथी के साथ परिवार के कार्यों में सहयोग करें.

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