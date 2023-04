Tulsi Leaves Benefits: बहुत चमत्कारी है तुलसी, 11 पत्तों के इस उपाय से पूरी हो सकती है आपकी हर मनोकामना!

Tulsi leaves benefits upay for faith : आइए जानते हैं तुलसी के पत्तों से कैसे मनोकामनाएं हो सकती हैं पूरी.

Basil Leaves Help You To Fulfill Your Wish: तुलसी का पौधा भारतीय घरों का अभिन्न अंग है. पहले हर घर के आंगन में पाया जाने वाला तुलसी (Tulsi) का चौरा समय के साथ भले ही बालकनी (Balcony) में शिफ्ट हो गया है पर उसके प्रति श्रद्धा में वृद्धि ही हुई है. भारतीय परंपरा (Indian Tradition) में यह एक आम पौधा नहीं बल्कि पूजनीय है. इसमें कई औषधीय गुण भी हैं. इसे धन की देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है. विधि विधान से तुलसी की पूजा से घर में हर तरह की सुख और समृद्धि (Happinees) आती है. अनेक गुणों से भरपूर तुलसी के पत्ते इतने चमत्कारिक हैं कि इनमें हर मनोकामना पूर्ण करने की क्षमता होती है. आइए जानते हैं तुलसी के पत्तों से कैसे मनोकामनाएं हो सकती हैं पूरी.