Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 29 September 2025: आज मिथुन को मिलेगा मान-सम्मान तो मीन की बढ़ेगी आय, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 29 September 2025: आज सोमवार के दिन चंद्रमा धनु राशि में है, जिसके कारण आज मिथुन और मीन राशि के लिए दिन बेहद शुभ तो वहीं मेष और मकर राशि के जातकों को कामकाज में आ सकती हैं मुश्किलें. आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 29 सितंबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 29 September 2025: आज सोमवार के दिन चंद्रमा धनु राशि में है, जिसके कारण आज मेष, वृषभ और मकर जैसी राशियों के लिए आज का दिन प्रतिकूल साबित हो सकता है, जबकि मिथुन और मीन जैसी राशियों की बल्ले-बल्ले रहेगी. आज उन्हें पूरे दिन अनुकूलता बनी रहेगी और सोचे हुए काम समय पर होंगे। आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और किन चीजों का ध्यान रखकर आप उसे और लाभप्रद बना सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 29 सितंबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 29 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज आप सभी कार्य अच्छी तरह से पूरी कर सकेंगे, परंतु आप जिस तरह काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वह तरीका गलत हो. आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. किसी धार्मिक स्थान पर जाने की संभावना है. स्वभाव की उग्रता पर अंकुश रखना पड़ेगा. आपके उग्र स्वभाव के कारण कार्यस्थल या परिवार में किसी का मन दु:ख सकता है. दोपहर के बाद आपका मन शांत रहेगा. अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने की जगह उन्हें ठीक करने की कोशिश करें.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 29 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आप जो कार्य हाथ में लेंगे, वह समय पर पूरा नहीं होने से निराशा का अनुभव करेंगे. काम सफल होने में थोड़ा समय लगेगा. आहार में ध्यान न देने के कारण तबीयत खराब हो सकती है. कोई नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. प्रवास में कठिनाई आ सकती है. नौकरी या व्यवसाय में काम अधिक रहने से थकान महसूस करेंगे. आध्यात्मिक प्रवृत्तियों और योग के कारण मन की शांति प्राप्त कर सकेंगे. परिवार के साथ समय सुखपूर्वक गुजरेगा.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आज 29 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आपके दिन की शुरुआत ताजगी और स्फूर्ति के साथ होगी. आप मित्रों और मेहमानों के साथ भोजन या पिकनिक का आनंद ले सकेंगे. आप नए परिधान, आभूषण और वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं. आज काफी आनंद का अनुभव करेंगे. दोस्तों में आपस में आकर्षण बढ़ेगा. समाज में आपको मान-सम्मान और लोकप्रियता मिलेगी. व्यापार में भागीदारी के काम से लाभ हो सकेगा. हालांकि निवेश के लिए जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 29 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहने वाला है. परिजनों के साथ समय सुख से गुजरेगा. आवश्यक काम पर धन खर्च होगा. आर्थिक लाभ के लिए दिन अच्छा है. आप किसी निवेश के लिए योजना भी बना सकेंगे. नौकरी करने वालों के लिए कार्यालय में आज वातावरण अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा भी होगी. व्यवसाय में भी आप आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. परिवार के लोगों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.

सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 29 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज आप स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकेंगे. आपकी सृजनशीलता में अधिक निखार आएगा. लेखन और साहित्य में कोई नई रचना कर सकेंगे. कार्यस्थल पर आपकी स्किल से नया काम आसानी से कर सकेंगे. तकनीकी कार्यों में आपकी रुचि रहेगी. प्रियजन के साथ मुलाकात आनंददायक रहेगी. संतान की प्रगति का समाचार आनंदित करेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में आगे बढ़ सकेंगे. किसी नए कोर्स की ओर भी आपका आकर्षण बढ़ सकता है. आप धार्मिक प्रवृत्तियों में भी अधिक रुचि लेंगे

कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 29 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज का दिन किसी भी काम के लिए अनुकूल नहीं है. आपका स्वास्थ्य खराब होगा, मन में चिंता महसूस होगी. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद हो सकता है. सामाजिक कार्यक्रम में मानहानि हो सकती है. आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए. संपत्ति तथा वाहन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेने की आवश्यकता है. किसी नए काम को करने की जगह पुराने काम को निपटाने की कोशिश करें. किसी चिंता को दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए.

तुला (Libra)

चंद्रमा आज 29 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज के दिन भाग्य प्रबल रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है. नए काम की शुरुआत के लिए दिन शुभ है. कार्यस्थल पर आपका काम समय पर पूरा हो सकेगा. अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विदेश से अच्छे समाचार मिलेंगे. गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है. परिवार के साथ हंसी-खुशी में समय गुजरेगा. आज कोई चिंता दूर होने से राहत महसूस करेंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज 29 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए. आपके कम बोलने में ही आज आपकी भलाई है. ऐसा करके आप परिजनों के साथ वाद-विवाद को टाल सकेंगे. तबियत की चिंता रहेगी. गलत चर्चा पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा. विद्यार्थियों की पढ़ाई में विघ्न आ सकता है. आपका ज्यादातर समय दोस्तों के साथ बातचीत में व्यतीत हो जाएगा. आज कार्यस्थल पर भी आपका मन काम में नहीं लगेगा. हो सके तो आज का दिन आप विश्राम करके अपने मन को सकारात्मक गतिविधि में लगाएं.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आज 29 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज किसी खास काम में सफलता और आर्थिक लाभ की संभावना है. लोगों के प्रति स्पष्ट रवैया अपनाने से मतभेद पैदा हो सकते हैं. ये समय महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सही नहीं है. परिवार में किसी मांगलिक प्रसंग का आयोजन हो सकता है. कहीं बाहर जाने या खासकर किसी मंदिर पर जाने की संभावना है. स्वजनों का साथ मिलने से आपको हर्ष होगा. दांपत्यजीवन में निकटता और मधुरता का अनुभव होगा. आप अपने प्रिय के साथ व्यस्त रहने की कोशिश करेंगे. आप अपनी जीवनशैली में भी परिवर्तन कर सकते हैं. समाज में आपका यश बढ़ेगा.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा आज 29 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज सभी कामों में सावधानी बरतें. अधिक परिश्रम में कम सफलता मिलने से निराशा की भावना पैदा होगी. पारिवारिक वातावरण भी अशांत रहेगा. प्रेम जीवन में मीठी तकरार हो सकती है. स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी. आप अपने काम समय पर पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे. इससे तनाव उत्पन्न हो सकता है. दुर्घटना की आशंका रहेगी. ध्यान रखें. व्यावसायिक कामों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा. कोर्ट-कचहरी के कामों में संभलकर कदम उठाएं. धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे. धार्मिक कामों के पीछे धन खर्च भी होगा. स्वास्थ्य में मामले में काफी ध्यान रखना होगा.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आज 29 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज आप नए काम हाथ में लेंगे. भाग्य आपके साथ रहेगा. नौकरी- धंधे में आय के नए स्रोत खड़े होंगे. आपकी बुद्धिमत्ता और किसी काम के प्रति आपकी गहरी रुचि आपको ऑफिस में सराहना दिला सकती है. आपको अपने मित्रों से लाभ हो सकेगा. समाज में आप मान- सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे. परिजनों से आप संतोष और खुशी प्राप्त कर सकेंगे. मित्रों या रिश्तेदारों का साथ पाकर प्रसन्न होंगे. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों का मन काम में लगा रहेगा. इनकम बढ़ाने के नए रास्ते तलाशते नजर आएंगे. आप आज तनाव मुक्त रहेंगे. इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

मीन (Pisces)

