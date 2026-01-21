Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 21 January 2026: मेष को मिलेगी मनचाही सफलता तो धनु का खुशियों भरा बीतेगा दिन, पढ़ें अपना भी राशिफल

विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 21 January 2026: आज बुधवार को चंद्रमा कुंभ राशि में हैं, जिसके कारण आज मेष, वृष और धनु जैसी राशियों का दिन बेहद शुभ जाने वाला है. आज इन राशियों को करियर-कारोबार में अनुकूलता रहेगी और मनचाही सफलता प्राप्त होगी. आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 21 जनवरी 2026, बुधवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 21 January 2026: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 21 जनवरी 2026 का पूरा राशिफल.
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 20 January 2026: आज माघ मास के शुक्लपक्ष की तृतीया तिथि है और आज चंद्रमा कुंभ राशि में हैं, जिसके कारण आज मेष, वृषभ और धनु राशि का पूरे दिन गुडलक काम करेगा. आज जहां मेष को धन लाभ होगा तो वहीं धनु राशि वालों का पूरा दिन मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा, लेकिन कर्क और सिंह जैसी राशियों को आज सावधानी के साथ काम करने होंगे, अन्यथा उन्हें बेवजह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आज आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन, जानने के लिए पढ़ें 21 जनवरी 2026, बुधवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज का दिन सामाजिक कामों और मित्रों के साथ दौड़-धूप में व्यतीत होगा. इसके पीछे धन खर्च भी होगा. फिर भी सरकारी काम में सफलता मिलेगी. सम्माननीय व्यक्तियों से मुलाकात होगी. दूर रहने वाले रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिलेंगे. किसी यात्रा की संभावना है. अविवाहितों का रिश्ता पक्का होने के योग रहेंगे. जीवनसाथी के साथ चल रहा मतभेद दूर होने से मन को शांति मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा.

वृषभ (Taurus)

आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. नए काम की शुरुआत करने वालों के लिए समय अनुकूल है. नौकरी तथा व्यवसाय में लाभदायक परिणाम मिलेगा. पदोन्नति होने से मन खुश हो सकता है. व्यापार में नई दिशाएं खुलती हुई प्रतीत होंगी. सरकार से लाभ के समाचार मिलेंगे. मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. रुके हुए काम पूरे होंगे. गृहस्थजीवन में मधुरता रहेगी. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन अच्छा है. हो सकता है आज आप किसी को मन की बात कह दें. स्वास्थ्य सुख अच्छा रहेगा.

आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आप का दिन कुछ प्रतिकूल रह सकता है. मानसिक रूप से चिंता और शारीरिक रुप से शिथिलता का अनुभव होगा. काम करने का उत्साह नहीं रहेगा. कार्यस्थल पर भी अधिकारियों और सहकर्मियों का व्यवहार नकारात्मक रहेगा. धन खर्च हो सकता है. संतान के साथ मतभेद हो सकता है. विरोधियों से सावधानी बरतें. हालांकि आज के दिन को धैर्य के साथ गुजारें और ज्यादातर समय मौन ही बने रहें.

कर्क (Cancer)

आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. प्रत्येक विषय में आज सावधानीपूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा. परिवार के सदस्यों के साथ वाद-विवाद न करें. गुस्से को नियंत्रण में रखें. अधिक खर्च की भी संभावना है. नेगेटिव विचारों से दूर रहें और नियम विरुद्ध कोई काम आज ना करें. ईश्वर का स्मरण तथा आध्यात्मिकता आपको मन की शांति देगी. दोपहर के बाद स्थिति आपके अनुकूल रहेगी. इस दौरान आप सकारात्मक रहेंगे. परिजनों का साथ मिलने से उत्साह में वृद्धि होगी.

सिंह (Leo)

आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज का दिन मध्यम फलदायी है. दांपत्यजीवन में जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है. व्यापार में भी पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन घर में किसी के स्वास्थ्य की चिंता आपको होगी. सामाजिक जीवन में सफलता मिलेगी. दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है. अनावश्यक धन खर्च के भी योग हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा.

कन्या (virgo)

आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज आपको सभी मामलों में अनुकूलता का अनुभव होगा. प्रोफेशनल मोर्चे पर आपके काम आसानी से पूरे हो जाएंगे. कार्यक्षेत्र में भी सभी का सहयोग मिलेगा. विरोधियों की योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी. व्यापार में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई नई योजना भी बना सकते हैं. व्यापार बढ़ाने के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं. घर में सुख- शांति रहेगी, इससे मन प्रसन्न रहेगा. सुखप्रद घटनाएं घटेंगी. अपने प्रिय के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीय करेंगे. आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा. किसी तरह का आर्थिक लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा.

तुला (Libra)

आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज आप किसी बौद्धिक चर्चा में भाग लेंगे. लोग आपके काम की तारीफ करेंगे. आपकी कल्पना और सृजनशक्ति की प्रगति से संतोष का अनुभव होगा. नौकरीपेशा लोग भी अपने स्किल का उपयोग करके टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे. बिजनेस में आपको व्यर्थ वाद-विवाद या चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए. स्वास्थ्य के मामले में पाचनतंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है. बाहर खाने से बचें. प्रेम जीवन में प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन सुखद होगा. घर-परिवार के विवादों में मौन रहना बेहतर रहेगा. हालांकि जीवनसाथी का विशेष सहयोग आपकी खुशी को बढ़ा देगा.

वृश्चिक (Scorpio)

आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज आप तन-मन से अस्वस्थता महसूस करेंगे. छोटी- बड़ी चिंता आपको सता सकती है. मानसिक थकावट महसूस करेंगे. परिवार में कुटुंबजनों तथा सम्बंधियों के साथ मतभेद हो सकता है. मां का स्वास्थ्य खराब हो सकता है. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ भी मतभेद हो सकता है. आज आपको जमीन, संपत्ति या वाहन की खरीदारी या उसके दस्तावेज का काम करने में ध्यान रखना पड़ेगा. लापरवाही से नुकसान करवा बैठेंगे. जल्दबाजी में किया निवेश आगे आपको चिंता में डाल सकता है. कार्यस्थल पर धैर्य के साथ अपना काम करते रहें. व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य रहेगा.

धनु (Sagittarius)

आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. गूढ़ रहस्यमय विद्याएं और आध्यात्मिकता का प्रभाव आप पर विशेष रहेगा. आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा. भाई-बहनों के साथ सार्थक मुलाकात होगी. अपने प्रिय व्यक्ति का साथ पाकर आपकी प्रसन्नता दोगुनी हो जाएगी. व्यापार को बढ़ाने वाले किसी नए काम की शुरुआत आज कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा. सगे-संबंधियों तथा मित्रों के आगमन से आनंद का अनुभव होगा. किसी मीटिंग के सिलसिले में छोटी यात्रा हो सकती है. भाग्य वृद्धि का अवसर मिलेगा. वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी. परिवार की खुशी के लिए धन खर्च करने में खुशी महसूस करेंगे.

मकर (Capricorn)

आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आपको वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखना चाहिए. नौकरी या व्यवसाय में उन्नति के लिए धैर्य से काम लेना होगा. अधीनस्थों के साथ आपको बेहद मीठी वाणी में बात करना होगा. प्रेम जीवन के लिए समय कठिन है. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद न हो इसका ध्यान रखें. शेयर बाजार में निवेश करने की नई योजना बना सकेंगे. इससे आगे आपको वित्तीय लाभ हो सकेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. आंख में दर्द या पीड़ा हो सकती है. नेगेटिविटी से जितना दूर रहेंगे उतना लाभ हो सकेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में विशेष ध्यान रखना होगा. किसी नए कोर्स की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं.

कुंभ (Aquarius)

आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर लाभ होगा. व्यापारी भी आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे. अपने प्रिय पात्र का साथ पाकर आपको खुशी महसूस होगी. परिजनों के साथ सुरुचिपूर्ण भोजन का आनंद उठाएंगे. मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने का आयोजन होगा, तो दूसरी तरफ आज आपकी चिंतनशक्ति और आध्यात्मिक शक्ति भी अच्छी रहेगी. दांपत्यजीवन की मधुरता का आनंद उठा सकेंगे. उपहार और धन की प्राप्ति होगी. पूरा दिन आनंदपूर्वक व्यतीत होगा. अपनी जरूरत पर धन खर्च करके आपको खुशी मिलेगी.

आज 21 जनवरी, 2026 बुधवार को कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज मानसिक व्याकुलता अधिक रहेगी. एकाग्र नहीं रह पाएंगे. इससे कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. अधिकारियों के साथ विवाद की आशंका रहेगी. अधीनस्थों के साथ भी गलत व्यवहार कर सकते हैं. बेहतर होगा, ज्यादातर समय अपने काम पर ही ध्यान दें. धार्मिक कामों में धन खर्च हो सकता है. पूंजी निवेश में आज विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. स्वजनों से विवाद ना करें, क्योंकि विवाद किसी बड़े झगड़े में बदल सकता है. किसी छोटे लाभ के लालच में ना पड़ें. निवेश सोच-समझकर करें. कोर्ट-कचहरी के काम को सावधानीपूर्वक करें. आध्यात्मिकता से मन को शांति मिलेगी.

