Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 04 January 2026: तुला राशि का होगा प्रमोशन तो मकर का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 04 January 2026: आज माघ मास की प्रतिपदा के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में हैं, जिसके कारण आज तुला और मकर राशि का दिन बेहत शुभ जाने वाला है. आज इन्हें करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार में अनुकूलता बनी रहेगी. आज इन राशियों को कारोबार में लाभ होगा तो वहीं पूरा दिन स्वजनों के साथ हंसी-खुशी बीतेग, लेकिन मेष, कर्क और धनु जैसी राशियों को आज अपने काम बेहद सावधानी के साथ करने होंगे, अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, विस्तार से जानने के लिए पढ़ें 04 जनवरी 2026, रविवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 04 जनवरी, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज आपका मन बेचैन रहेगा. किसी बात को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल रहेंगे. आज किसी के साथ वाद-विवाद में ना उतरें. स्वजनों और दोस्तों के साथ विवाद हो सकता है. आपका मानभंग होने का प्रसंग ना बनें, इसका ध्यान रखें. नए काम की शुरुआत आज ना ही करें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. मित्रों से हानि हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को किसी का सहयोग नहीं मिलने से मन दु:खी हो सकता है.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 04 जनवरी, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आर्थिक कामों में आज कोई अड़चन आ सकती है. मित्रों और रिश्तेदारों के मिलने से मन खुश रहेगा. व्यापार में भागीदारी के काम में आपको लाभ मिलेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पूंजी निवेश करने वालों को चाहिए कि वे सावधानीपूर्वक पूंजी निवेश करें. नए कार्यों का प्रारंभ कर सकेंगे. माता-पिता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा. आज जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई मतभेद दूर होने से मन को प्रसन्नता मिलेगी.

चंद्रमा आज 04 जनवरी, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आपके दिन का आरंभ आज हंसी-खुशी से होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आप खुश रहेंगे. परिजनों और मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजारेंगे. आज खर्च अधिक न हो, इस पर नियंत्रण रखें. आर्थिक लाभ होगा. हालांकि दोपहर बाद किसी निवेश में ध्यान से पैसा लगाएं. नौकरीपेशा लोगों को साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन विशेष लाभदायी है.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 04 जनवरी, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आय के मुकाबले खर्च अधिक रहेगा. आंखों में दर्द की समस्या आ सकती है. मानसिक चिंता बनी रहेगी. लोगों से सादगीपूर्ण व्यवहार करें. किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, इसका ध्यान रखें. दोपहर के बाद समस्या में परिवर्तन आएगा. आर्थिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायी रहेगा. पारिवारिक वातावरण भी अच्छा रहेगा. मन से नकारात्मक भावनाएं दूर रखें. आपको किसी विशेष काम में सफलता के लिए आज वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है.

सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 04 जनवरी, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज सुबह का समय बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा. सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आनंदप्रद और लाभदायक समाचार मिलेंगे. मित्रों के साथ दिन अच्छा गुजरेगा. आय में वृद्धि होगी तथा धन लाभ होगा. दोपहर के बाद आपकी वाणी और व्यवहार से किसी को परेशानी हो सकती है. वाहन चलाने में सावधानी रखें. मानसिक चिंता बढ़ सकती है. परिजन और संतान के साथ मनमुटाव हो सकता है.

कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 04 जनवरी, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आपकी आज की सुबह आनंदप्रद और लाभदायक रहेगी. व्यवसाय में लाभ होगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी. उधार दिया धन वापस आ सकता है. परिवार में भी आनंद का वातावरण रहेगा, परंतु दोपहर के बाद स्थितियां बदलेगी. किसी बात की चिंता आपको हो सकती है. स्वास्थ्य भी कुछ नरम-गरम रहेगा. वाणी में संयम रखना होगा, अन्यथा किसी से विवाद हो सकता है. ईश्वर का ध्यान और आध्यात्मिक विचार मन को शांति देंगे.

तुला (Libra)

चंद्रमा आज 04 जनवरी, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज शारीरिक और मानसिक सुख अच्छा रहेगा. व्यापार में आप उत्साहपूर्वक काम करेंगे. पदोन्नति होगी. सरकारी काम आसानी से पूरे होंगे. सामाजिक दृष्टिकोण से आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. धन के निवेश के लिए समय अनुकूल है. परिवार में संतान और पत्नी से आर्थिक लाभ होगा. मित्रों से उपहार मिल सकता है. आय में वृद्धि होने की संभावना है. किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने की जल्दबाजी आपको नुकसान में डाल सकती है.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज 04 जनवरी, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों के साथ वाद-विवाद में ना पड़ें. व्यवसाय में परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगी. संतान के साथ मतभेद हो सकता है. दोपहर के बाद घर, कार्यालय या व्यापारस्थल पर अधिकारियों या सहयोगियों का व्यवहार नकारात्मक होगा. संतान की चिंता रह सकती है. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा. सरकारी काम आसानी से पूरे होंगे. पार्टनरशिप के काम में लाभ मिलेगा.

धनु (Sagittarius)

आज 04 जनवरी, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज आपको हर मामले में सावधान होना पड़ेगा. क्रोध करने से हानि होने की आशंका बनी रहेगी. शारीरिक अस्वस्थता रह सकती है. बिजनेस में लोगों का व्यवहार नकारात्मक रहेगा. संतान के विषय में चिंता सताएगी. विरोधियों से सतर्क रहें. महत्वपूर्ण कामों के लिए आज निर्णय न लें. नए काम की शुरुआत आज ना ही करें. नौकरीपेशा लोगों को आज केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. प्रेम जीवन में आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा आज 04 जनवरी, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. बातचीत करते समय क्रोध ना करें. परिवार में सुख-शांति और आनंदपूर्ण वातावरण बना रहेगा. मान-सम्मान मिलने की भी संभावना है. आर्थिक लाभ होगा. दोपहर के बाद का समय आप मित्रों और स्वजनों के साथ सावधानीपूर्वक गुजारेंगे. वाहन सुख मिलने से मन खुश रहेगा. मनोरंजक स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनेगा. विद्यार्थियों के लिए अभी समय लाभ का बना हुआ है, इसका सदुपयोग करना चाहिए.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आज 04 जनवरी, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. कला के प्रति आज आपकी रुचि ज्यादा रहेगी. खर्च ज्यादा रहने से आप परेशान हो सकते हैं. संतान से संबंधित कोई चिंता आपको हो सकती है, परंतु दोपहर के बाद घर में शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा. अधूरे पड़े काम पूरे होंगे. शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा. आर्थिक लाभ भी होगा. व्यापार में साथी कर्मचारियों का साथ आपको मिलेगा. वाणी पर संयम रखें. आज परिजनों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे.

चंद्रमा आज 04 जनवरी, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज अधिक इमोशनल होने से बचें. ज्यादा सोच-विचार करने से आप चिंता में रहेंगे. जमीन और मकान संबंधी काम के लिए आज समय अच्छा नहीं है. पेट के रोग दूर हो सकते हैं. आज विद्यार्थियों के लिए लाभकारी दिन है. यात्रा के लिए समय अनुकूल समय नहीं है. वाद-विवाद से आपको ही नुकसान होगा. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया काम मिल सकता है. आर्थिक निवेश करने से पहले आज किसी से सलाह अवश्य लें.

