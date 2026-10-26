Aaj Ka Rashifal: आज मेष, सिंह और मकर राशि वालों को मिल सकती है बड़ी सफलता, अन्य जातक जानें शुभ रंग और भाग्य अंक

आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है. क्या नौकरी और कारोबार में तरक्की के मौके मिलेंगे, क्या रुका हुआ पैसा वापस आएगा और किन राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत है. आचार्य मदन मोहन द्वारा बताए गए राशिफल के अनुसार, कुछ राशि वालों के लिए कामकाज और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर बन सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को गुस्से और भरोसे के मामले में सतर्क रहने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल, शुभ रंग, भाग्य अंक और दान से जुड़ी जानकारी.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए दिन नई उम्मीदें लेकर आ सकता है. आपका कोई अधूरा काम पूरा होने की संभावना है और नए लोगों से संपर्क का फायदा मिल सकता है. समाज में आपका मेलजोल बढ़ेगा और मनपसंद चीजों की खरीदारी का मौका भी मिल सकता है. हालांकि, गुस्से पर काबू रखना जरूरी होगा. कोई नया कााम शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें. पड़ोसियों और आसपास के लोगों के साथ समय अच्छा बीत सकता है.

भाग्य अंक: 2

शुभ रंग: लाल

दान: काला उड़द

वृष राशि

वृष राशि के जातकों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. कारोबार में लाभ और जमीन-जायदाद या वाहन से जुड़ी सुखद खबर मिलने की संभावना है. घर-परिवार से जुड़ी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है. हालांकि, किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला न लें. किसी भरोसेमंद व्यक्ति से निराशा मिलल सकती है, इसलिए लेन-देन और नए काम में सावधानी बरतें. धार्मिक कार्यों में मन लग सकता है.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: सफेद

दान: लाल चंदन

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए दिन उम्मीदों से भरा रह सकता है. आपकी बातों से लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है और समाज में मान-सम्माान बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. बैंक बैलेंस बढ़ाने या आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में भी प्रयास सफल हो सकते हैं. विदेश या दूर स्थान से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है. परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर रखें. स्थान परिवर्तन का फैसलाा सोच-समझकर लें.

भाग्य अंक: 9

शुभ रंग: हरा

दान: गौशाला में सतनाजा

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को कामकाज में आगे बढ़ने का नया रास्ता मिल सकता है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने या तरक्की से जुड़ी खबर मिलने की संभावना है. हालांकि, मेहनत के मुकाबले लाभ कम मिलने से मन थोड़ा परेशान हो सकता है. किसी साझेदारी में पैसा लगाने से पहले सभी पहलुओं की जांच जरूर करें. कानूनी विवाद से जुड़ा मामला नया मोड़ ले सकता है, इसलिए जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें. अपने संपर्कों का सही इस्तेमााल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

भाग्य अंक: 2

शुभ रंग: क्रीम

दान: पक्षियों को दाना

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में दिन अच्छा रह सकता है. आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने में सफलता मिल सकती है. जमीन या वााहन से जुड़ा कोई सौदा आपके पक्ष में रहने की संभावना है. पुरानी निराशा से बाहर निकलकर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. परिवार में सुख-सुविधाओं से जुड़ी कोई इच्छा पूरी हो सकती है. विदेश यात्रा या स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो उससे जुड़े विकल्पों पर विचाार कर सकते हैं.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: मैरून

दान: सफेद फूल

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को मेहनत के बाद सफलता मिलने के संकेत हैं. किसी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है और दांपत्य जीवन में सुखद माहौल बना रह सकता है. रोजमर्रा के काामों में आलस्य करने से बचें, क्योंकि काम टालने से परेशानी बढ़ सकती है. बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य को लेकर छोटी-मोटी परेशानी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें. दिन को बेहतर बनाने के लिए अपनी दिनचर्या और कामकाज पर ध्याान देना जरूरी होगा.

भाग्य अंक: 5

शुभ रंग: मैरून

दान: पुराने वस्त्र

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तुला राशि

तुला राशि वालों को कामकाज में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे. रुके हुए काम पूरे होने और पद या तरक्की से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है. दोस्तों के साथ यात्रा या परिवाार में मेहमानों के आने से खुशी मिल सकती है. हालांकि, हर किसी के आश्वासन पर भरोसा न करें. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के साथ बाातचीत करते समय संयम रखें और मतभेद बढ़ाने से बचें.

भाग्य अंक: 0

शुभ रंग: सिल्वर

दान: हरी धनिया

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए सामाजिक और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में अच्छा समय रह सकता है. किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार है तो योजना बनाकर आगे बढ़ सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. समाज में सम्मान और पहचान मिलने के अवसरर बन सकते हैं. हालांकि, घर के खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए बेवजह की बहस से दूर रहें और जरूरी कामों को प्राथमिकता दें.

भाग्य अंक: 3

शुभ रंग: नीला

दान: चप्पल

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए दिन नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका दे सकता है. रोजमर्रा के कामों में प्रगति हो सकती है और कुछ रुकावटों के बाद सफलताा मिलने की उम्मीद है. जीवनसाथी और परिवार के साथ समय अच्छा बीत सकता है. कानूनी विवाद को बातचीत या मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश फायदेमंद हो सकती है. साहित्य, संगीत और पढ़ने-लिखने में रुचि बढ़ सकती है. पड़ोसियों या आसपास के लोगों से बातचीत में मर्यादाा बनाए रखें.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: नारंगी

दान: हल्दी

मकर राशि

मकर राशि वालों को नौकरी, शिक्षा या कारोबार में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. कोई नया काम बन सकता है और रुका हुआ पैसा वाापस मिलने की संभावना है. मित्रों से मदद मिल सकती है और यात्रा का भी योग बन सकता है. कानूनी मामले में राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी जुटाएं. अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा करने से बचें. भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय मेहनत और सही योजनाा पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा.

भाग्य अंक: 1

शुभ रंग: नीला

दान: गौशाला में हरा पालक

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को दिन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. मित्रों से आर्थिक या दूसरे तरह की मदद मिल सकती है. जमीन खरीदने या परिवार से जुड़ी कोई अच्छी बात सामने आने की संभावना है. घर में हंसी-खुशी का माहौल बनाए रखने की कोशिश करें. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, कानूनी विवाद से जुड़ी स्थिति बदल सकती है इसलिए जरूरी कागजात और जाानकारी पर ध्यान दें.

भाग्य अंक: 8

शुभ रंग: नीला

दान: गाय को पालक

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए दिन धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ाने वाला रह सकता है. पूजा-पाठ या देव दर्शन से मन को संतुष्टि मिल सकती है. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने और नई योजना पर काम शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगिता या किसी जरूरी काम में अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है. आर्थिक लाभ के नए रास्ते तलाशने का मौका मिल सकता है. हालांकि, धोखेबाज या स्वार्थी लोगों से सावधाान रहें और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: सिल्वर

दान: सरसों का तेल

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