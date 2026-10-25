करवा चौथ पर चांद और पति को छलनी से क्यों देखते हैं? जानें क्या है इन परंपराओं का महत्व

हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी हेल्थ और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं. इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करती हैं, पूजा की थाली सजाती हैं और करवा माता की कथा सुनती हैं. इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा. ये व्रत सुबह सरगी खाने के बाद शुरू होता है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद पूरा होता है. इस दौरान छलनी से चांद को देखने और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं. चलिए आपको बताते हैं करवा चौथ पर चांद और पति को छलनी से क्यों देखते है?

करवा चौथ पर पति को छलनी से देखने की परंपरा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छलनी किसी भी चीज को छानने के काम आती है. यह प्रतीक है कि छलनी रिश्ते की सारी बुराइयों और नेगेटिव एनर्जी को रोककर रखती है और अच्छी चीज को आगे बढ़ाती है यानी दांपत्य जीवन में नकारात्मक उर्जा दूर रहे और अच्छाई और प्रेम बना रहे, इसकी कामना करते हुए पति को छलनी से देखने की परंपरा है.

करवा चौथ पर छलनी से चांद देखने की मान्यता

करवा चौथ पर चंद्रमा को छलनी से देखने के पीछे कई मान्यताएं प्रचलित हैं. एक मान्यता के अनुसार, महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए रात में चंद्रमा को सीधे देखने के बजाय छलनी के माध्यम से देखना अधिक सहज माना जाता है. छलनी से चांद की रोशनी हल्की दिखाई देती है, जिससे देखने में सुविधा होती है. इसके बाद महिलाएं अपने पति का चेहरा देखकर व्रत का पारण करती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छलनी से पति का मुख देखने का संबंध उनकी दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना से भी जोड़ा जाता है.

चांद निकलने का समय

करवा चौथ पर महिलाएं चांद को जल अर्पित करने के बाद अपने पति के हाथों सो पानी पीकर व्रत खोलती है. पंचांग के अनुसार, इस साल 29 अक्टूबर को चंद्रोदय का अनुमानित समय रात 8 बजकर 17 मिनट है. हालांकि, चांद निकलने का वास्तविक समय शहर और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है. ऐसे में अपने शहर का चंद्रोदय समय जरूर चेक करें.

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