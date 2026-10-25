29 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत? जानिए सरगी से चांद निकलने के समय तक की पूरी जानकारी

हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी हेल्थ और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं. ये व्रत सुबह सरगी खाने के बाद शुरू होता है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद पूरा होता है. इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करती हैं, पूजा की थाली सजाती हैं और करवा माता की कथा सुनती हैं. इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा. चलिए आपको बताते हैं करवा चौथ व्रत पर सरगी से चांद निकलने के समय तक की पूरी जानकारी.

29 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत?

पंचांग के अनुसार, इस साल करवा चौथ का व्रत गुरुवार यानी 29 अक्टूबर को रखा जाएगा. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 और 29 अक्टूबर की मध्यरात्रि 1 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी और उसी दिन रात 10 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर 29 अक्टूबर को ही करवा चौथ मनाया जाएगा और इस दिन ही व्रत रखा जाएगा.

करवा चौथ पर शुभ मुहूर्त

करवा चौथ पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है. पंचांग के मुताबिक, इस साल पूजा का शुभ समय शाम 5 बजकर 38 मिनट से शाम 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. इस दौरान महिलाएं भगवान गणेश, शिव-पार्वती और करवा माता की पूजा करती हैं. इसके साथ ही पूजा के समय करवा चौथ की कथा सुनने और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करने की परंपरा है.

करवा चौथ पर सरगी खाने की परंपरा

करवा चौथ पर सरगी खाने की परंपरा बेहद खास है. इस दिन सास अपनी बहू को सरगी देती हैं, जिसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और दूसरी खाने-पीने की चीजें शामिल होती हैं. कई परिवारों में इसके साथ कपड़े और शृंगार का सामान भी दिया जाता है. सरगी खाने के बाद महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं.

करवा चौथ का चांद कब निकलेगा

करवा चौथ के दिन महिलाओं को चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार रहता है. पंचांग के अनुसार, 29 अक्टूबर को चंद्रोदय का अनुमानित समय रात 8 बजकर 17 मिनट है. हालांकि, चांद निकलने का वास्तविक समय शहर और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है. ऐसे में अपने शहर का चंद्रोदय समय जरूर चेक करें.

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