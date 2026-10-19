Aaj Ka Rashifal: कर्क और तुला राशि वालों को मिलेगा रुका पैसा, मीन राशि वालों की बढ़ेगी जिम्मेदारी, अन्य जातक जानें अपना राशिफल

आज मंगलवार का दिन कुछ राशि वालों के लिए तरक्की, धन लाभ और नए अवसरों की उम्मीद लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपनी वाणी, खर्च और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, मेष राशि वालों को मेहनत का लाभ मिल सकता है. मकर राशि के जातकों के लिए नौकरी और रुके हुए धन से जुड़े मामलों में अनुकूल संकेत हैं. वहीं, मीन राशि वालों को धन प्राप्ति के नए रास्ते मिल सकते हैं. आइए जानते हैं 20 अक्टूबर का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है और आज का शुभ रंग, भाग्य अंक और दान क्या है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए दिन प्रगति के नए अवसर लेकर आ सकता है. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और नेताओं या प्रभावशाली लोगों से संपर्क का फायदा हो सकता है. कोई शुभ समाचार मिलने और कानूनी विवाद सुलझने की संभावना है. दांपत्य जीवन में सुख बना रह सकता है. हालांकि, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. यात्रा या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला भी सामने आ सकता है.

भाग्य अंक: 8

शुभ रंग: नारंगी

दान: पक्षियों को दाना डालें

वृष राशि

वृष राशि वालों के लिए मित्रों का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा. उनकी मदद से किसी योजना को पूरा करने में सफलता मिल सकती है. परिवार में चहल-पहल बढ़ेगी और व्यापाार को आगे बढ़ाने के लिए नई रूपरेखा तैयार हो सकती है. इस दौरान दूसरे लोगों के विवादों में पड़ने से बचें. आापसी मतभेद बढ़ने न दें और विरोधियों की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें.

भाग्य अंक: 1

शुभ रंग: सफेद

दान: दूध

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए साझेदारी में कारोबार करने के अवसर बन सकते हैं. घर-परिवार में मधुरता बढ़ने के साथ विवाह से जुड़ा कोई मामला आगे बढ़ सकता है. हालांकि, बड़े अधिकारियों से बातचीत में संयम रखें और जल्दबाजी में स्थान बदलने या बड़ा फैसला लेने से बचें. प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है. आलस्य से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा.

भाग्य अंक: 6

शुभ रंग: हरा

दान: मूंग

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को इस दिन मन शांत रखने और सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत है. कानूनी विवाद में नया मोड़ आ सकताा है, जबकि किसी मित्र की मदद से अधूरा काम पूरा होने की संभावना है. परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. धन लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन निवेश करते समय सावधानी बरतें. अपनी बात दूसरों के साामने सोच-समझकर रखें.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: सिल्वर

दान: पक्षियों को दाना डालें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए कामकाज के लिहाज से दिन व्यस्त रह सकता है. कारोबार में किसी नए समझौते या अवसर पर बातचीत हो सकती है. नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. पढ़ाई और प्रतियोगिता से जुड़े कामों में मेहनत करने का समय है. विदेश यात्रा से संबंधित प्रयासों में भी आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. सफलता के लिए निरंतर मेहनत करते रहें.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: लाल

दान: पेंसिल

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कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए नए काम की योजना बनााने का दिन है. कारोबार में आर्थिक सहयोग मिल सकता है और दांपत्य जीवन में सुख बढ़ने के संकेत हैं. छोटी-बड़ी यात्राएं भी हो सकती हैं. हालांकि, मित्रों से मिलने वाली उम्मीद पूरी न होने पर निराशा हो सकती है. इसलिए हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें. वााणी पर नियंत्रण रखें और काम में उतार-चढ़ाव आने पर धैर्य बनाए रखें.

भाग्य अंक: 8

शुभ रंग: मैरून

दान: सेब

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए मेहनत का फल मिलने की संभावना है. कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजना बन सकती है. परिवार की समस्याओं को सुलझाने और वैवाहिक जीवन से जुड़ी खुशखबरी मिलने के संकेत हैं. रुका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद भी बन सकती है. हालांकि, उपयोगी चीजें खरीदते समय बजट का ध्यान रखें, क्योंकि बेवजह के खर्च बढ़ सकते हैं.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: नारंगी

दान: क्रीम रंग के वस्त्र

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को घूमने-फिरने या धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिल सकताा है. उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनाने और सामाजिक सम्मान पाने के अवसर बनेंगे. कुछ मामलों में असमंजस की स्थिति रह सकती है और लााभ मिलने में देरी हो सकती है. ऐसे में जिम्मेदारियों से पीछे न हटें और सोच-समझकर आगे बढ़ें.

भाग्य अंक: 6

शुभ रंग: काला

दान: लाल मिर्च

धनु राशि

धनु राशि वालों को राजनीतिक या सामाजिक संपर्कों से फायदा मिल सकता है. मित्रों की मदद से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है. परिवार की समस्याओं को सुलझाने और किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. नई जान-पहचान करते समय सावधानी बरतें. सोशल मीडिया पर किसी के बारे में अनावश्यक टिप्पणी करने से बचना बेहतर होगा.

भाग्य अंक: 5

शुभ रंग: पीला

दान: चना दाल

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए दिन उम्मीद भरा रह सकता है. किसी पुराने मित्र से मुलाकाात हो सकती है और नए संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है. नौकरी से जुड़े अवसर, रुका हुआ धन और अचानक लाभ के संकेत बताए गए हैं. कानूनी मामलों में भी राहत मिल सकती है. हालांकि, कामकाज में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है. किसी पर भरोसा करने से पहलले उसके व्यवहार और परिस्थितियों को समझ लें.

भाग्य अंक: 9

शुभ रंग: नीला

दान: चावल

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए नया काम शुरू करने या पदोन्नति से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है. प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिलने और पड़ोसियों के साथ संबंध सुधरने की संभाावना है. धार्मिक यात्रा या पूजा-पाठ से मन को शांति मिल सकती है. हालांकि, कुछ उम्मीदें पूरी होने में समय लग सकता है. ऐसे में निराश होने के बजाय अपने प्रयास जारी रखें.

भाग्य अंक: 5

शुभ रंग: काला

दान: हरी पालक

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के नए अवसर बन सकते हैं. अधूरे काम पूरे होने और समाज में मान-सम्मान मिलने की संभावना है. धार्मिक गतिविधियों और देव दर्शन में समय बितााने का अवसर मिल सकता है. इस दौरान बढ़ती जिम्मेदारियों को समझदारी से संभालें. दोस्तों पर भरोसाा बनाए रखें, लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: नारंगी

दान: चना दाल

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