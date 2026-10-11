Gemini Tarot Card Rashifal: गलत संगति से बचें,कार्यस्थल पर हो सकते हैं कुछ बड़े परिवर्तन

Gemini Tarot Card Horoscope 11 October 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: परिवार की व्यवस्था में कुछ नए बदलाव कर सकते हैं. इस समय किसी बड़े धार्मिक आयोजन के बारे में परिजनों से चर्चा करेंगे. परिवार की महिलाओं के सहयोग से घर की सजावट में आंतरिक बदलाव कर सकते हैं.इस समय संतान के विवाह की चर्चा हो सकती है. किसी बुजुर्ग व्यक्ति का गुस्सैल स्वभाव बच्चों की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है.

व्यवसायिक/ Professional

उच्च अधिकारी की लापरवाही के चलते कुछ अच्छे अवसर हाथ से निकाल सकते हैं. इस समय कार्यस्थल का माहौल काफी अव्यवस्थित हो सकता है. अचानक से किसी जांच के होने से पैसों के लेनदेन में गड़बड़ी सामने आने की आशंका है. इस वजह से वर्तमान अधिकारी की कार्य मुक्ति हो सकती है. अचानक से कार्यस्थल पर कुछ बड़े परिवर्तन सभी को अचंभित करेंगे.

स्वास्थ्य/Health

इस समय अव्यवस्थित परिस्थितियों में अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें समय पर भोजन करें. तनाव मुक्त रहने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी की बातों में आकर लगाया गया पैसा अटक सकता है. किसी अच्छे आर्थिक सलाहकार से मदद लेंगे.

रिश्ते/Relationship

कुछ नए लोगों से मित्रता गलत संगति की तरफ ले जा सकती है. ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें.

