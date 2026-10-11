Aaj Ka Rashifal: नवरात्रि का पहला दिन, मेष से मीन तक कई राशियों की चमकेगी किस्मत, जानिए आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 11 अक्टूबर और दिन रविवार है. आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकता है. चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ेगा. आज के दिन किसी को धन का लाभ मिलेगा, तो किसी को प्यार, परिवार, रोजगार में शुभ संकेत मिलेगा. जानिए मेष से लेकर मीन तक, आज का राशिफल.

मेष राशि

नित्यानंद का अनुभव होगा, नए काम का नेतृत्व करना पड़ेगा. परस्पर नोकझोंक के योग बन रहे हैं, वाणी पर कंट्रोल बनाए रखें. दांपत्य सुख मिलेगा, समय कुछ विशेषताएं लिए आ रहा है. मेहनत के चलते सितारा बुलंद होगा. नेताओं से संबंधों का फायदा मिलेगा. शुभ समाचार आएगा. कानूनी विवाद सुलझ जाएगा. उन्नति पद समाचार से मन खुश होगा. पढ़ाई में मन लगेगा. बच्चों का परिणाम अच्छे होंगे. समय आपके अनुसार अच्छा लाभ प्रदान करेगा.

वृषभ राशि

रोजमर्रा के कामों में वृद्धि होगी. यात्रा लाभप्रद रहेगी. सुख सुविधा की वस्तु मिलेगी. श्री वृद्धि से पड़ोसी को ईर्ष्या होगी. कानूनी विवाद से बचे रहे. मंदिर में दर्शन लाभ होगा. उन्नति पद समाचार से मन खुश होगा. बच्चों का मन पढ़ाई में अत्यधिक रूप से लगेगा. नए काम की रूपरेखा बना रही है. शत्रु षड्यंत्र लोको पवार से बचे रहें. बुराई करने वाले लोगों पर ध्यान ना दें. उत्तम भाग्य हैं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

मिथुन राशि

भागदौड़ के चलते सेहत का ध्यान रखें. सोची समझी योजना कारगर रहेगी. कानूनी विवाद से राहत मिलेगी. चल अचल संपत्ति में फायदा होगा. उपयोगी वस्तु खरीदी जाएगी. नए काम बनेंगे. यश पल्लवती का सहयोग बनेगा. मेहनत से सितारा बुलंद होगा. इसलिए मेहनत पर निरंतर प्रयास परिश्रम करते रहें. योजना पूर्ति में किसी का सहयोग अपेक्षित रहेगा. कुछ विशेष लाभ प्राप्त होंगे. कार्य क्षेत्र जोड़ने में आप महत्वपूर्ण योगदान बनाएंगे.

कर्क राशि

स्वयं की सूझबूझ से काम लें. समस्याओं का समाधान मिलेगा. राजनीतिक लाभ का सुयोग्य है. शौक मौज की वस्तु खरीदी जाएगी. शुभ अशुभ समाचार मिलेगा. आक्रमान्यता अदृश्य फलों में बाधक जाने कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है. योजना पूर्ति में किसी का सहयोग अपेक्षित रहेगा. मित्र सहयोग से अधूरा काम बनेगा. परिवार में जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा. यह समय बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर आ रहा है. सोचा हुआ कार्य सफलतापूर्वक प्राप्त होगा. उपयोगी वस्तु खरीदी जाएगी.

सिंह राशि

नौकरी के सुंदर योग हैं. बड़ी योजना आपूर्ति में मित्रों का सहयोग मिलेगा. दूर समीप के लोगों से सावधान रहें. जमीन जायदाद वाहन आदि की खरीद में लाभ प्राप्त होगा. सहयोगियों के साथ मौज मस्ती का मौका मिलेगा. मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्यार प्रीति के चक्कर चलेगा. असामान्य स्थिति से गुजरना पड़ सकता है. इष्ट मित्रों के सहयोग की आशा व्यर्थ रहेगी. पारिवारिक सुख मिलेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखें.

कन्या राशि

पारिवारिक क्षेत्र से आपको लाभ होगा. मेहनत के चलते भाग्य का सितारा बुलंद होगा. आगम प्रताप का नया रास्ता खुलेगा. सुबह अशुभ समाचार मिलेगा. भौतिक सुखों पर भोग के साधन सुलभ होंगे. बनते बिगड़ते कार्य से घबराएं नहीं. परिश्रम ही सफलता की कुंजी है. ऐसा सोच करके परिचित व्यक्तियों से सावधान रहें. नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं. रोग ऋण विवाद से राहत मिलेगी. घर गृहस्ती में चहल-पहल बढ़ेगी. मांगलिक कार्य का निमंत्रण आपको मिलेगा.

तुला राशि

घूमने की इच्छा बनी रहेगी. राजकीय उलझन से बचें. हर्षोल्लास होगा. विरोधियों के कुछ चक्र से बचें. स्वास्थ्य नरम चलेगा. जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. चालू कार्यों में रुकावटें आएगी. दूर समीप की यात्रा संभव है. व्यर्थ ब्राह्मण विवाद से बचे रहें. अनजान व्यक्ति से दोस्ती आपके हित में नहीं रहेगी. शत्रु षड्यंत्र से बचे रहें. इच्छित वस्तु खरीदी जाएगी.

वृश्चिक राशि

समय का सही उपयोग करें. वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें. कारोबार में आश्चर्यजनक लाभ होगा. भौतिक सुखों पर भोग का सामान खरीदा जाएगा. बढ़ते उत्तरदायित्व को संभाले और सफलता के मध्य सफलता मिलेगी. विकास को नई दिशा मिलेगी. दांपत्य सुख मिलेगा. मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे.

धनु राशि

चालू कामों में सजग रहे. आगम प्रताप का नया रास्ता खुलेगा. राजनीतिक संपर्क से फायदा मिलेगा. पड़ोसी गतिरोध पैदा करेंगे. मर्यादा रहित व्यवहार छोड़ें. अधूरा पड़ा काम पूरा हो जाएगा. व्यापार में दिया गया धन से आपका कारोबार में प्रगति की प्राप्ति होगी. धन प्राप्ति का नया रास्ता खुलेगा. दोस्त के साथ यात्रा का समय मिलेगा. परिवार में खुशी तथा मंगल उत्सव मिलन होगा. मित्रों से आर्थिक मदद की आशा न करें. परिवार में मंगल उत्सव हास्य रस बढ़ेगा. अध्यात्म में आपका समय अत्यधिक बीतेगा.

मकर राशि

शत्रु षड्यंत्र लोको पवार से बचे रहें. उन्नति पद समाचार से खुशी होगी. राज समाज में रुतबा बढ़ेगा. राजनीतिक क्षेत्र में आपकी एक अलग जगह बनेगी. नौकरी के पूर्ण योग हैं. परिश्रम अत्यधिक रहने वाला है. अचानक लाभ के योग बन रहे हैं. सूझबूझ से काम लें. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. उपयोगी वस्तु खरीदी जाएगी. समझ में मान सम्मान भी बढ़ेगा. तरक्की के अवसर मिलेंगे. व्यापारी नया काम शुरू कर सकते हैं. आर्थिक मदद मिलेगी. बच्चों को खेलकूद एवं महिलाओं को भ्रमण के अवसर मिलेंगे. कर्जे में किसी को धन ना दें.

कुंभ राशि

ग्रह चल के अनुसार से यह समय अच्छा रहेगा. भाग्य विकास का सहयोग बनेगा. कानूनी विवाद सुलझेगा. देश विदेश से शुभ समाचार आएगा. घर गृहस्ती में हास्य रस बढ़ेगा. बच्चों के परिणाम उत्तम होंगे. इस समय कोई नया काम बनेगा. पदोन्नति का अवसर मिलेगा. दूर समीप की धार्मिक यात्रा का अवसर मिलेगा. दांपत्य सुखों प्रभोग में वृद्धि होगी. मकान दुकान की इच्छा पूर्ण होगी.

मीन राशि

आर्थिक तरक्की से मन प्रसन्न होगा. परस्पर मानो मालिनी संभव है. पुरानी निराशा समाप्त होकर नया प्रगति पथ मिलेगा. पारिवारिक क्षेत्र के सपोर्ट के द्वारा आपका कार्य बनेगा. शारीरिक व व्यापारिक परेशानियां बढ़ सकती है. कठिन परीक्षा का समय चल रहा है. दिया हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा. आर्थिक तरक्की से मन प्रसन्न होंगे. घर का कार्य चालू होगा.