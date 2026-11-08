दिवाली की रात उल्लू दिखना शुभ है या अशुभ? जानें मान्यताएं और महत्व

दिवाली हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है. हर साल यह पर्व कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. इस साल दिवाली 8 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी. दिवाली का त्योहार सुख-समृद्धि, धन-वैभव और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात कुछ खास जीवों का दिखाई देना बेहद शुभ संकेत माना जाता है. यही वजह है कि दिवाली की रात उल्लू दिखाई देने को कुछ लोग शुभ संकेत से जोड़ते हैं.

दिवाली पर उल्लू दिखने से क्या होता है?

यूट्यूब पर @DivyaDrishti15 नाम के चैनल पर एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें बताया कि दिवाली के दिन लक्ष्मी-गणेश की खास पूजा की जाती है. इसके अलावा हिंदू धर्म में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है. ऐसे में दिवाली की रात उल्लू का दिखाई देना शुभ संकेत माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि ये घर में धन-धान्य और सुख-समृद्धि के आगमन का संकेत हो सकता है. उल्लू को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखने के कारण दिवाली के दिन इसका दिखना विशेष महत्व रखता है.

धार्मिक मान्यताएं और महत्व

मां लक्ष्मी का वाहन- हिंदू धर्म में उल्लू को धन की देवी मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है. इसलिए दिवाली की रात इसका दिखना इस बात का प्रतीक होता है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है.

सुख-समृद्धि का आगमन- दिवाली की रात उल्लू के दर्शन होने से घर में धन-धान्य, सुख और समृद्धि का आगमन होता है और आर्थिक तंगी दूर होती है.

सफेद उल्लू के दर्शन- अगर दिवाली की रात सफेद उल्लू दिखाई दे, तो इसे अत्यंत दुर्लभ और विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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