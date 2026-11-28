Aaj Ka Rashifal 28 November 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. आज कुछ राशि के जातकों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, वहीं कुछ लोगों को स्वास्थ्य, खर्चों और पारिवारिक रिश्तों में सतर्क रहने की जरूरत होगी. नौकरी, कारोबार, प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंध और धन संबंधी मामलों में आज ग्रह-नक्षत्रों की चाल आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल.

1. मेष राशि

आज का दिन करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा. मनचाही नौकरी मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में लक्ष्य हासिल करने का अवसर मिलेगा. परिवार में चल रही खटपट दूर हो सकती है. शाम के समय अचानक खर्च बढ़ने से चिंता हो सकती है. जीवनसाथी का सहयोग और स्नेह मन को प्रसन्न रखेगा.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 20

उपाय: पारिवारिक सुख-शांति के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं.

2. वृषभ राशि

आज आपको अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखने की जरूरत है. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. परिवार के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है.

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 5

उपाय: मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें.

3. मिथुन राशि

धन संबंधी मामलों में दिन अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और काम में सफलता मिलेगी. रियल एस्टेट में निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है. प्रेम संबंधों में थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है.

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 12

उपाय: भगवान भैरव के मंदिर में दूध का दान करें.

4. कर्क राशि

आज आपकी आय में वृद्धि होने के संकेत हैं. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और व्यापार में लाभ होगा. हालांकि क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है. पारिवारिक विवादों को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें. दिन की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है लेकिन शाम तक स्थिति बेहतर होगी.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 20

उपाय: जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं.

5. सिंह राशि

रचनात्मक कार्यों से जुड़कर आप अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से सम्मान बढ़ेगा. सेहत में सुधार होगा और कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा. हालांकि पुराने अधूरे कामों को लेकर वरिष्ठों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 12

उपाय: विधारा की जड़ रातभर पानी में भिगोकर सुबह उसका सेवन करें.

6. कन्या राशि

आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत की जरूरत है. कानूनी मामलों से तनाव बढ़ सकता है. उधार के लेन-देन में सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

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शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 5

उपाय: गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं.

7. तुला राशि

आज आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. व्यवसाय में अच्छा लाभ मिल सकता है और परिवार से कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें. दिन के अंत में जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

शुभ रंग: मैरून

शुभ अंक: 45

उपाय: भोजन में थोड़ी मात्रा में केसर का प्रयोग करें.

8. वृश्चिक राशि

धन और संपत्ति के मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. हालांकि विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. धैर्य और समझदारी से काम लें.

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 7

उपाय: किसी पवित्र स्थान पर काला और सफेद कंबल दान करें.

9. धनु राशि

आज का दिन मिला-जुला रहेगा. व्यापार में लाभ होगा लेकिन तकनीकी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. छात्रों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की जरूरत है. किसी पुराने रुके हुए काम के पूरे होने से खुशी मिलेगी.

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 5

उपाय: घर में गंगाजल का नियमित छिड़काव करें.

10. मकर राशि

आज आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. हालांकि साझेदारी में नया काम शुरू करने से बचें. परिवार और जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 2

उपाय: बेईमानी और अनैतिक कार्यों से दूर रहें.

11. कुंभ राशि

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आपके पक्ष में जा सकता है. परिवार को समय कम दे पाने का अफसोस रह सकता है, लेकिन रिश्तों में सुधार के भी संकेत हैं.

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 23

उपाय: घर में गुरु यंत्र स्थापित कर नियमित पूजा करें.

12. मीन राशि

आज का दिन विशेष रूप से फलदायक रहेगा. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है, इसलिए सावधानी बरतें. वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां कम होंगी.

शुभ रंग: काला

शुभ अंक: 1

उपाय: छोटी कन्याओं को चॉकलेट, टॉफी और सफेद मिठाई बांटें.

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