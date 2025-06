Kanwad Yatra 2025 : कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, तो जान लें क्या सुरक्षा व सावधानियां बरतनी हैं जरूरी

How To Stay Safe In Kanwar Yatra: हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु 'कांवड़ यात्रा' के लिए निकलते हैं. ये कोई मामूली यात्रा नहीं है बल्कि आस्था और श्रद्धा का पर्व है (Importance Of Kanwar Yatra). इस यात्रा में कांवड़िये गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करवाने के लिए अपने घरों से मंदिर तक पैदल आते हैं. कांवड़ यात्रा उत्तर भारत में खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में बड़े पैमाने पर होती है. एक तरफ से यात्रा धार्मिक उत्सव का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी ओर इसमें कई सुरक्षा और सावधानियों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है (Safety Measures During Kanwar Yatra). ऐसे में प्रशासन और आसपास के लोगों के साथ कांवड़ियों की भी जिम्मेदारी होती है कि किसी अन्य कांवड़ को भी परेशानी ना हो. कांवड़ यात्रा में भारी भीड़, लंबी दूरी, मौसम का कहर और दुर्घटनाओं की आशंका को भी देखते हुए प्रशासन और यात्रियों दोनों को ही काफी ज्यादा सतर्कता बरतनी जरूरी है (Role Of Police And Devotees In Kanwar Yatra). तो चलिए जानते हैं कि किस तरह की सुरक्षा और सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए.

क्या होती है कांवड़ यात्रा? What Is Kanwar Yatra?

कांवड़ यात्रा उत्तर भारत में विशेष तौर पर सावन के महीने में होती है. ये एक धार्मिक और भक्ति से भरपूर पदयात्रा होती है, जिसको कांवड़िया कहा जाता है. इस यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालु गंगा नदी से पावन जल लेकर अपने गांव या पास के शिव मंदिरों में भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं. अगर इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानें तो, कांवड़ यात्रा को भगवान शिव को प्रसन्न और पुण्य अर्जित करने का एक साधन मानी जाती है.

कांवड़ यात्रा में क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए? -Safety Tips During Kanwar Yatra

कांवड़ यात्रा एक धार्मिक और पवित्र यात्रा होती है, लेकिन फिर भी इसमें लंबी दूरी, गर्मी, भीड़ के साथ कई अन्य चुनौतियां होती हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं को यात्रा के समय कई तरह की सुरक्षा बरतनी चाहिए, जिससे उनके साथ-साथ आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो.

हेल्थ चेकअप - यात्रा पर जाने से पहले डॉक्टर से अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं.

पहचान पत्र - अपने साथ अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड जरूर रखें. जिसकी मदद से इमरजेंसी में आपकी पहचान हो पाए और परिवारजनों से संपर्क किया जा सके.

ग्रुप में रहें - अगर आप अकेले कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा ना करके कोशिश करें कि आप ग्रुप में जाएं. ऐसा करने से आप गुम नहीं होंगे.

रात में ना जाएं - अगर आप रात में कांवड़ यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं. कोशिश करें कि आप रात में अपनी यात्रा ना शुरू करें, क्योंकि रात में अंधेरा होता है और विजिबिलिटी कम होती है. ऐसे में दुर्घटना के आसार होते हैं.

पुलिस सहायता - यात्रा मार्ग में आने वाले हेल्पलाइन नंबर और पुलिस सहायता केंद्रों की पूरी तरह से जानकारी रखें. इमरजेंसी में आपको इससे मदद मिलेगी.

कांवड़ यात्रा में बरतें सावधानियां - Precautions During Kanwar Yatra

कांवड़ यात्रा में कई सावधानियां बरतनी भी बहुत ही जरूरी हैं.

हल्के कपड़े पहनें - अगर आप कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप हल्के कपड़े पहनें. अगर आपके कपड़े आरामदायक नहीं होंगे तो यात्रा करने में दिक्कत होगी. साथ ही आरामदायक जूते भी पहनें.

हाइड्रेटेड रहें - कांवड़ यात्रा के दौरान काफी धूप होती है. ऐसे में अपने आपका अच्छे से ख्याल रखें और खूब पानी पिएं, जिससे आप हाइड्रेटेड रहें.

बाहर का ना खाएं - बाहर का कटा फल भी ना खाएं, क्योंकि वो खुले रखे होते हैं. ऐसे में आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है.

हल्का सामान - कांवड़ यात्रा बहुत लंबी होती है. भारी कांवड़ या भारी सामान से आपका चलना मुश्किल हो सकता है. इसलिए ज्यादा सामान बिल्कुल भी ना रखें.

भीड़ में सावधानी - किसी भी बहस या झगड़े में ध्यान ना दें और ना ही समर्थन करें. भीड़ में अपने आपको शांत रखें और धैर्य बनाएं रखें.

कांवड़ जमीन में ना रखें - कोशिश करें कि अपने शरीर के हिसाब से कांवड़ उठाएं. अगर आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप कांवड़ को जमीन पर ना रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)