दिवाली पर चमकी किस्मत, भारतीय नौसेना में अफसर बनेगा अंकित शर्मा, UPSC CDS में AIR-11

UPSC CDS Success Story: पूरा देश इस समय दिवाली 2026 का जश्न मना रहा है. ऐसे में राजस्थान के नागौर जिले के जायल कस्बे से आई एक खुशखबरी ने एक परिवार की खुशियां दोगुनी कर दीं. जायल के हनुमान चौक निवासी अंकित शर्मा ने UPSC की CDS-1, 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया 11वीं रैंक हासिल कर बड़ी सफलता पाई है. उनका चयन भारतीय नौसेना अकादमी (INA), एझिमाला (केरल) के लिए हुआ है. यहां करीब डेढ़ वर्ष के प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट परेड में उन्हें भारतीय नौसेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्रदान किया जाएगा.

मेहनत, अनुशासन और देशसेवा के जज्बे ने दिलाई बड़ी सफलता

राजस्थान के नागौर जिले के जायल कस्बे के बेटे अंकित शर्मा ने वह उपलब्धि हासिल की है, जिसका सपना लाखों युवा देखते हैं. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आयोजित Combined Defence Services (CDS)-1, 2026 परीक्षा में उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 11वीं रैंक हासिल की है. इस शानदार प्रदर्शन के बाद उनका चयन देश की प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी (INA), एझिमाला, केरल में अधिकारी प्रशिक्षण के लिए हुआ है.

upsc cds success story ankit sharma air 11 nagaur rajasthan Photo Credit: Social Media

अंकित की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने यह मुकाम पहले ही प्रयास में हासिल किया है. CDS की कठिन लिखित परीक्षा के बाद उन्होंने पांच दिन तक चलने वाले SSB इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षण को सफलतापूर्वक पार किया. आखिरकार मेरिट सूची में देशभर में 11वीं रैंक हासिल कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

परिवार से मिली प्रेरणा बनी सबसे बड़ी ताकत

अंकित एक शिक्षित और संस्कारवान परिवार से आते हैं. उनके पिता ओम प्रकाश शर्मा अध्यापक हैं. उन्होंने बचपन से ही बेटे को अनुशासन, मेहनत और शिक्षा का महत्व समझाया. यही संस्कार आगे चलकर अंकित की सफलता की मजबूत नींव बने. परिवार में देशसेवा का वातावरण भी उन्हें लगातार प्रेरित करता रहा. उनके चाचाजी CID इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. उन्हें देखकर अंकित के भीतर वर्दी पहनकर देश की सेवा करने की इच्छा और मजबूत हुई. वहीं ताऊजी शिक्षा और समाजसेवा से जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच सम्मानित पहचान रखते हैं.

छोटे कस्बे से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान

जायल जैसे कस्बे से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में टॉप-11 में जगह बनाना आसान नहीं होता. इसके लिए लगातार मेहनत, धैर्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण की जरूरत होती है. अंकित ने अपनी तैयारी के दौरान इन्हीं मूल्यों को अपनाया और सफलता हासिल की. उनकी उपलब्धि ने न केवल परिवार का मान बढ़ाया है, बल्कि पूरे जायल, नागौर और मारवाड़ क्षेत्र को गौरवान्वित किया है. क्षेत्र के युवाओं में भी उनकी सफलता को लेकर उत्साह है और कई विद्यार्थी उन्हें प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं.



VIDEO: अग्निवीरों पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2 साल और सेवा का मौका

युवाओं के लिए बने प्रेरणा

अंकित शर्मा की कहानी साबित करती है कि संसाधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास होता है. अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो छोटे शहरों और कस्बों से निकलकर भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है. दिवाली के इस पर्व पर मिली उनकी सफलता कई युवाओं के लिए उम्मीद की नई रोशनी बनकर सामने आई है.

यह भी पढ़ें- Success Story: छोटे से गांव की बेटी ने UPSC में रचा इत‍िहास, NDA में AIR-4 पाकर लेफ्टिनेंट बनेगी पंकज कुमारी

यह भी पढ़ें- UPSC मेंस र‍िजल्‍ट देख भावुक हुईं Venu Sawtani, 10 साल से कर रही थी तैयारी, बोलीं-बहुत कुछ लगा था दांव पर

यह भी पढ़ें- IAS परी बिश्नोई के परिवार की घर वापसी, मंडी आदमपुर की दुकान नंबर 107 बना नया आशियाना