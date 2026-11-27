उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चल रहा है. इसी के तहत UPSSSC की परीक्षा में चुने गए 1,594 अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति-पत्र दिए. इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर हमला बोला और कहा कि 2017 से पहले एक भी भर्ती ईमानदारी से नहीं होती थी. उन्होंने एक ऐसे मामले का जिक्र किया, जिसमें तमाम परीक्षाओं में थर्ड डिवीजन लाने वाले उम्मीदवार ने यूपी पीसीएस में टॉप कर दिया और एसडीएम बन गया. उन्होंने कहा कि आज ये फर्जीवाड़ा पूरी तरह से खत्म हो गया है.

पहले टॉप करवाया जाता था - सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले एक भी भर्ती ईमानदारी के साथ नहीं होती थी. 2015-16 के दौरान आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एक परिणाम आया था. जो टॉपर था, वो हाईस्कूल में थर्ड डिवीजन था, इंटरमीडिएट थर्ड डिवीजन, यूजी की जो डिग्री ली थी उसमें भी थर्ड डिवीजन और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में एसडीएम और टॉप कर गया. टॉप किया नहीं टॉप करवाया गया था.

