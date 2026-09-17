JEE Main से लेकर CUET और UGC NET तक, एनटीए ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से JEE Main से लेकर CUET-UG और यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. एजेंसी ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी परीक्षा किस तारीख में होगी. इनमें से ज्यादातर एग्जाम अगले साल यानी 2027 में हैं. इन तमाम बड़ी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर पूरा एग्जाम कैलेंडर देख सकते हैं और इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं.

JEE Main कब है?

NTA के एग्जाम कैलेंडर में बताया गया है कि इंजीनियरिंग दाखिले के लिए होने वाली JEE Main परीक्षा दो सेशन में आयोजित की जाएगी. पहला सेशन जनवरी में और दूसरा अप्रैल में आयोजित होगा. इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तय समय पर शुरू होगी. इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए होने वाली परीक्षा यूजीसी नेट 14 से 19 दिसंबर 2026 को होगी.

देख लीजिए पूरा शेड्यूल -

NTA ने परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वो परीक्षाओं के विस्तृत नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म की तारीखों और किसी भी बदलाव के लिए लगातार NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. किसी भी दूसरी जगह दी गई जानकारी पर भरोसा न करें.

