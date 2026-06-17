UGC NET 2026: UGC NET (University Grants Commission National Eligibility Test) देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है. यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए आयोजित की जाती है. परीक्षा में दो पेपर होते हैं- पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होता है, जबकि पेपर 2 उम्मीदवार के चुने हुए विषय पर आधारित होता है. परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं. इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती.

UGC NET 2026 की तैयारी करने के टिप्‍स

सिलेबस को अच्छी तरह समझें

सिलेबस डाउनलोड करें और उसे विस्तार से पढ़ें. सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करने से समय की बचत होती है और अनावश्यक विषयों पर मेहनत नहीं करनी पड़ती.

पेपर 1 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स

Teaching Aptitude, Research Aptitude, Comprehension, Communication, Mathematical Reasoning, Logical Reasoning, Data Interpretation की अच्छी तैयारी आपके स्कोर को काफी बढ़ा सकती है.

पेपर 2 के लिए रणनीति बनाएं

पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं और यह आपकी चुनी हुई विषय-वस्तु पर आधारित होता है. इसलिए अपने विषय के पूरे सिलेबस को छोटे-छोटे भागों में बांटकर पढ़ें. कठिन टॉपिक्स को पहले कवर करें और नियमित रूप से रिवीजन करें.

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पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करें

UGC NET में कई बार प्रश्नों का पैटर्न दोहराया जाता है. पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करने से महत्वपूर्ण टॉपिक्स, प्रश्नों की प्रकृति और समय प्रबंधन की बेहतर समझ विकसित होती है.

नियमित मॉक टेस्ट दें

मॉक टेस्ट परीक्षा जैसी परिस्थितियों में अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है. इससे आपकी गति और सटीकता दोनों में सुधार होता है. साथ ही कमजोर क्षेत्रों की पहचान भी हो जाती है.

शॉर्ट नोट्स बनाएं

हर विषय के महत्वपूर्ण सूत्र, तथ्य, परिभाषाएं और अवधारणाएं छोटे नोट्स में लिखें. परीक्षा से पहले त्वरित रिवीजन के लिए ये नोट्स बहुत उपयोगी साबित होते हैं.

करंट अफेयर्स और उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर नजर रखें

हाल के वर्षों में शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा, शोध और विश्वविद्यालय प्रणाली से जुड़े प्रश्नों का महत्व बढ़ा है. इसलिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित समाचारों पर भी ध्यान दें.

समय प्रबंधन सीखें

परीक्षा 3 घंटे की होती है और दोनों पेपर एक ही सत्र में आयोजित किए जाते हैं. इसलिए पढ़ाई के साथ-साथ प्रश्न हल करने की गति बढ़ाने पर भी ध्यान दें.

नियमित रिवीजन करें

एक बार पढ़ने के बाद विषयों को दोबारा दोहराना बेहद जरूरी है. सप्ताह में कम से कम एक दिन केवल रिवीजन के लिए रखें ताकि सीखी हुई बातें लंबे समय तक याद रहें.