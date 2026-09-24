भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत जेनरेशन जेड के अधिकारियों में उत्तर प्रदेश के गोंडा की मुस्कान श्रीवास्तव की सक्‍सेस स्‍टोरी कमाल की है. संभवतः सिविल सेवा में वे जेन जी की उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्होंने पहले IPS और बाद में IAS बनने का मुकाम हासिल किया.वो भी पहले ही प्रयास में.

मुस्कान श्रीवास्तव ने StudyIQ IAS को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी परवरिश उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई. वे गोंडा की आवास विकास कालोनी के रहने वाले डॉ. सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बेटी हैं. इनका परिवार मूलरूप से सीतापुर के महबूदाबाद के गांव गुलरामऊ का रहने वाला है.

बेटी मुस्‍कान श्रीवास्‍तव आईएएस बनी तब सुधीर श्रीवास्तव वर्तमान में अयोध्या मंडल में पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे. मां कंचन श्रीवास्तव गृहणी हैं. मुस्‍कान ने बताया क‍ि उन्‍होंने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई गोंडा के एक स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की.

माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी से UPSC की तैयारी

बीटेक पूरा करने के बाद मुस्कान ने माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी शुरू की. उनका कहना है कि बचपन से सिविल सेवक बनने का कोई विशेष सपना नहीं था. कोविड-19 महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम के समय उन्होंने नियमित रूप से अखबार पढ़ना और यूट्यूब पर प्रेरणादायक वीडियो देखना शुरू किया. इसी दौरान उनका रुझान संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की ओर बढ़ा और उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में करियर बनाने का निर्णय लिया.

मुस्‍कान श्रीवास्‍तव, यूपीएससी 2023 AIR 98

मुस्कान श्रीवास्तव ने कोविड काल को अवसर में बदलते हुए वर्ष 2022 में UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू की. वर्ष 2023 में उन्होंने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में अखिल भारतीय स्तर पर 98वीं रैंक हासिल की. इस उपलब्धि के साथ उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हुआ.

मुस्‍कान श्रीवास्‍तव, यूपीएससी 2024 AIR 36

IPS के रूप में चयन होने के बावजूद मुस्कान ने अपनी तैयारी जारी रखी. वर्ष 2024 में उन्होंने दूसरी बार UPSC सिविल सेवा परीक्षा दी. इस बार उन्होंने ऑल इंडिया 36वीं रैंक प्राप्त कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थान हासिल किया और अपना सपना पूरा किया. यूपीएससी की तैयारी करने वालों को वो संदेश देती है क‍ि हैं क‍ि यूपीएससी आपकी ज‍िंदगी का ह‍िस्‍सा है ज‍िंदगी नहीं.

हरियाणा कैडर की IAS अधिकारी

मुस्कान श्रीवास्तव वर्तमान में हरियाणा कैडर की 2025 बैच की IAS अधिकारी हैं. उनका जन्म 22 सितंबर 1998 को हुआ था. हाल ही में उन्होंने अपना 28वां जन्मदिन मनाया है. उल्लेखनीय है कि वे मात्र 25 वर्ष की आयु में IPS और 26 वर्ष की आयु में IAS बनने में सफल रहीं. बता दें क‍ि वर्ष 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों को जेनरेशन जेड माना जाता है. इस लिहाज से मुस्कान श्रीवास्तव जेन जी पीढ़ी की उन युवा अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्होंने कम उम्र में असाधारण सफलता हासिल की है.



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